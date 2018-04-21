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Кадыров пригласил и. о. госсекретаря США проверить следственный изолятор в Грозном

21 апреля 2018, 21:09  •  58 • Политика

ТАСС, 21 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в клевете исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана, указавшего на безнаказанность нарушений прав человека в регионе, и пригласил его провести проверки в Грозном.

"Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется", - написал глава региона в Telegram.

По его словам, в утверждениях Салливана "нет и доли правды". "В вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки", - заявил Кадыров, добавив, что "в Чечне, которая совсем недавно подверглась массированной атаке международных террористов, подготовленных и финансируемых западными спецслужбами, в полном объеме восстановлены мир и стабильность".

Госдепартамент обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире с введением, написанным от имени Салливана. В документе ведомство подвергло критике, прежде всего, Сирию, Мьянму, КНДР, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию. Отдельно при перечислении различных нарушений в сфере прав человека в России упомянуты Крым и Чечня.

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