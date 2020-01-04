Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Косачев назвал убийство США Сулеймани нарушением сложившейся системы международн...
Москва использует убийство Сулеймани для укрепления отношений с Ираном – политол...
"Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани": Аббас Джума напо...
Убийство генерала Сулеймани спровоцировало экстренные заседания в Иране и Израил...
Главная / Политика

Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани

04 января 2020, 11:24  •  83 • Политика

ТАСС, 4 января. Убийство в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани может привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

"Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства <...> Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным", - написал Кадыров.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
03 января 2020, 17:54
Обгорелый остов авто, повсюду обломки: В Сети появились фото с места убийства генерала Сулеймани
03 января 2020, 14:39
Иранского генерала убили по приказу Трампа: Пентагон сделал признание, экс-командующий КСИР - предупреждение
03 января 2020, 22:24
Лавров подчеркнул в беседе с Помпео, что убийство Сулеймани нарушает международное право
03 января 2020, 17:54
"Войны легко начинать": Косачев предупредил о скором возмездии за убийство иранского генерала
03 января 2020, 14:39
Сколько в России людей с двойным гражданством? В МВД озвучили данные за последние 5 лет
03 января 2020, 19:09
Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2019, 17:54
Олег Царев: Зеленский теряет контроль над страной, и в Раде у него дела плохи
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале
28 декабря 2019, 21:54
«Украина уже упустила момент»: почему Киев предостерёг Берлин от завершения «Северного потока — 2»
30 декабря 2019, 22:54
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
31 декабря 2019, 02:09
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за незнания фактов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.