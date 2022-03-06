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Кадыров предложил Зеленскому "единственный шанс" на спасение: "Готов лично просить Путина"
06 марта 2022, 22:00 • 257 • Политика
Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому "единственный шанс" на спасение. Он призвал его прекратить скрываться в Польше и пойти навстречу России: "Готов лично просить Путина".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале Kadyrov_95 обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Он заметил, что если лидер Незалежной продолжит скрываться в Польше, то его в конечном итоге ожидает судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, то есть возвращение на родину, суд и скамья подсудимых.
Напомним, о бегстве Зеленского в Польшу 4 марта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кадыров же призвал главу Украины пойти навстречу Москве, передать пост "законному президенту" страны Виктору Януковичу и пообещал гарантии:
Глава Чечни также обратился к служащим ВСУ и СБУ. Он призвал их присоединиться к русским военным в их битве против бандеровцев и остальных украинских неонацистов.
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