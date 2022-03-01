Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о потерях в рамках спецоперации на Украине. Он предложил переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать украинские города.

Глава Чечни обратился к украинцам. Он заявил, что украинские террористические вооруженные формирования являются мародёрами и ворами. Граждане Украины должны сами определять свою судьбу, а не зависеть от указов западных "партнёров".

Кадыров также сообщил о жертвах.

Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени,

- оповестил он.

И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний,

- добавил глава Чечни.

Нужно переходить к мероприятиям по уничтожению нацистов. ВСУ могут встать с войсками России плечом к плечу, и русские будут только рады сотрудничеству, написал Кадыров в своём телеграмм-канале.

Царьград продолжает вести прямую трансляцию событий, связанных с военной спецоперацией России на Украине и вокруг неё.