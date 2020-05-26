Кадыров появился после сплетен о болезни: Живой и здоровый глава Чечни заслушал доклады оперштаба

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично развеял все слухи и сплетни о своей болезни, появившись на первом после праздничных выходных совещании оперштаба. Ранее в Кремле также заявили, что не в курсе проблем со здоровьем лидера Чеченской Республики.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Кадыров якобы заболел коронавирусом и срочно доставлен в Москву на лечение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию. В Чечне также опровергли все сведения о болезни главы Чечни. Но СМИ продолжили гнуть своё. В итоге Кадырову пришлось лично доказывать, что он жив и здоров.

Он опубликовал на своём Telegram-канале фото с недавнего совещания оперштаба. Как видно на снимке, глава Чечни жив и здравствует.

"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом", - подписал фото Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что скоро ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике и в целом по России изменится в лучшую сторону.

Фото: скриншот Telegram-канал Kadyrov_95