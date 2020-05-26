|
Кадыров появился после сплетен о болезни: Живой и здоровый глава Чечни заслушал доклады оперштаба
26 мая 2020, 22:55 • 77 • Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова. Глава Чечни лично развеял слухи о своей болезни, появившись на совещании оперштаба.
Глава Чечни Рамзан Кадыров лично развеял все слухи и сплетни о своей болезни, появившись на первом после праздничных выходных совещании оперштаба. Ранее в Кремле также заявили, что не в курсе проблем со здоровьем лидера Чеченской Республики.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Кадыров якобы заболел коронавирусом и срочно доставлен в Москву на лечение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию. В Чечне также опровергли все сведения о болезни главы Чечни. Но СМИ продолжили гнуть своё. В итоге Кадырову пришлось лично доказывать, что он жив и здоров.
Он опубликовал на своём Telegram-канале фото с недавнего совещания оперштаба. Как видно на снимке, глава Чечни жив и здравствует.
Глава Чечни выразил уверенность, что скоро ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике и в целом по России изменится в лучшую сторону.
Фото: скриншот Telegram-канал Kadyrov_95
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2020, 12:55
|
24 мая 2020, 07:55
|
22 мая 2020, 23:55
|
21 мая 2020, 13:55
|
20 мая 2020, 14:55
|
20 мая 2020, 01:55
|
19 мая 2020, 23:55