Кадыров потребовал уволить врачей? В Чечне объяснили слова главы республики

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров прокомментировал историю с призывом главы республики Рамзана Кадырова уволить врачей за фейк о нехватке в больнице средств защиты от коронавируса. По словам руководителя ведомства, глава Чечни вовсе не требовал увольнять медиков.

Речь идёт о появившемся в мессенджерах вбросе о том, что Гудермесская районная больница не обеспечена средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. В подтверждение прилагалась аудиозапись с жалобами медиков. Однако проверка показала, что персонал ненадлежащим образом проинформировали о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы и наличии необходимых запасов медицинских изделий.

По результатам проверки был уволен главврач больницы. А сотрудники медучреждения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о наличии средств защиты.

Умаров пояснил, что слова Кадырова касались конкретного человека - рентгенолога Гудермесской больницы. По словам министра, тот не имел отношения к лечению от COVID-19 и не мог знать о ситуации с обеспечением больницы средствами защиты.

"Просто он (Кадыров) сказал о том, что эти врачи заслуживают на самом деле", - сказал Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва", подчеркнув, что увольнять кого-то на самом деле никто не требовал.

Министр добавил, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, никто бы не стал лишать медиков работы. Выше названный рентгенолог уволился по собственному желанию, так как ему было стыдно перед коллегами за фейк.