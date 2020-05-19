|
Кадыров потребовал уволить врачей? В Чечне объяснили слова главы республики
19 мая 2020, 08:55 • 33 • Политика
В Чечне объяснили призыв Кадырова уволить врачей за фейк о нехватке в больнице средств защиты от коронавируса. "Просто он сказал о том, что эти врачи заслуживают на самом деле", - пояснил министр Чечни по национальной политике.
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров прокомментировал историю с призывом главы республики Рамзана Кадырова уволить врачей за фейк о нехватке в больнице средств защиты от коронавируса. По словам руководителя ведомства, глава Чечни вовсе не требовал увольнять медиков.
Речь идёт о появившемся в мессенджерах вбросе о том, что Гудермесская районная больница не обеспечена средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. В подтверждение прилагалась аудиозапись с жалобами медиков. Однако проверка показала, что персонал ненадлежащим образом проинформировали о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы и наличии необходимых запасов медицинских изделий.
По результатам проверки был уволен главврач больницы. А сотрудники медучреждения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о наличии средств защиты.
Умаров пояснил, что слова Кадырова касались конкретного человека - рентгенолога Гудермесской больницы. По словам министра, тот не имел отношения к лечению от COVID-19 и не мог знать о ситуации с обеспечением больницы средствами защиты.
Министр добавил, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, никто бы не стал лишать медиков работы. Выше названный рентгенолог уволился по собственному желанию, так как ему было стыдно перед коллегами за фейк.
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2020, 09:55
|
15 мая 2020, 14:55
|
15 мая 2020, 17:50
|
12 мая 2020, 11:55
|
17 мая 2020, 23:55
|
17 мая 2020, 04:55
|
16 мая 2020, 00:55