Рамзан Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте". Он назвал санкции против России абсурдом, но добавил, что Москве необходимо дать соответствующий по силе ответ, и, не скрывая иронии, предложил свой пакет ограничений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале Kadyrov_95 назвал западные санкции против России, введённые как реакция на операцию на Украине, "полным конфузом" и абсурдом.

Он добавил, что Москва, однако, вправе ввести ответные меры. Они должны быть соответствующими по силе и направленности.

Кадыров, не скрывая иронии, предложил свой пакет. Например, он счёл необходимым закрыть воздушное пространство его республики для перемещения западных самолётов.

Также чеченский глава призвал заморозить активы британского премьер-министра Бориса Джонсона в рублях, которые якобы хранятся в банках республики, а также начать официально считать левостороннее движение устаревшим пережитком прошлого, а английский чай - несуществующим.