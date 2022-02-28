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Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"

28 февраля 2022, 02:40  •  311 • Политика
Рамзан Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте". Он назвал санкции против России абсурдом, но добавил, что Москве необходимо дать соответствующий по силе ответ, и, не скрывая иронии, предложил свой пакет ограничений.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале Kadyrov_95 назвал западные санкции против России, введённые как реакция на операцию на Украине, "полным конфузом" и абсурдом.
Он добавил, что Москва, однако, вправе ввести ответные меры. Они должны быть соответствующими по силе и направленности.
Кадыров, не скрывая иронии, предложил свой пакет. Например, он счёл необходимым закрыть воздушное пространство его республики для перемещения западных самолётов.
Также чеченский глава призвал заморозить активы британского премьер-министра Бориса Джонсона в рублях, которые якобы хранятся в банках республики, а также начать официально считать левостороннее движение устаревшим пережитком прошлого, а английский чай - несуществующим.
Впредь думайте, прежде чем вводить какие-то санкции, - подытожил Кадыров.

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