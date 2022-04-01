Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день

Глава Чечни обратился к нацистам, которые засели на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Политик обнародовал свои условия.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с жёсткой речью по отношению к украинским нацистам. На этот раз она касалась боевиков, которые засели на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Политик дал им выбор: сдаться или быть уничтоженными.

"Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово: если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем... Я уверен, что, если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию... Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим", - заявил Кадыров в своём видеопослании в телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что нацисты уже проиграли, однако посоветовал им оставаться мужчинами.

"Посмотрите, с кем вы воюете - русские и украинцы одной веры. Я надеюсь, что среди вас найдётся хоть один достойный офицер. За ним пойдут все остальные, - отметил Рамзан Кадыров. - Зеленский не оправдал доверия. Используйте последний шанс".