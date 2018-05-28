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Кадыров поручил провести всеобщий ДНК-тест в Чечне для поиска детей из РФ в Ираке

28 мая 2018, 07:24  •  97 • Политика

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести в республике коллективную сдачу материалов для ДНК-теста, чтобы установить родственную принадлежность оказавшихся в странах Ближнего Востока российских детей и помочь им вернуться домой. Об этом политик сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Мы ведем активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин - граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии <...> На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", - написал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби достиг в Ираке договоренности о рассмотрении всех дел российских граждан одним судьей. По его словам, это значительно сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой.

"Также решено, что через десять дней состоится встреча Сабсаби с осужденными россиянками при участии генконсула РФ в Багдаде. Будет разработан правовой механизм, а также пройдут юридические процедуры по детям", - добавил политик.

Уголовный суд Ирака в апреле приговорил 19 гражданок РФ, обвиняемых в принадлежности к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), к пожизненному заключению. Как писала газета Al Quds Al Arabi, большинство подсудимых заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, состоявшие в ИГ, о чем те узнали позднее. После освобождения оплота террористов в Талль-Афаре (провинция Найнава на севере Ирака) жены боевиков с детьми сдались курдским военизированным формированиям "пешмерга", участвовавшим в операции.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова сообщила ТАСС, что детей гражданок России, приговоренных в Ираке к пожизненному заключению по обвинению в принадлежности к ИГ, вывезут в Россию.

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