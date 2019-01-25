Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" напавшему на Скабееву депутату Рады

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров призвал депутата Верховной рады Украины Борислава Берёзу, толкнувшего и оскорбившего в ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву, извиниться должным образом. В противном случае обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит "звонкую оплеуху".

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в ПАСЕ с нападением депутата Верховной рады Украины Борислава Берёзы на российскую журналистку Ольгу Скабееву. Украинский политик толкнул и оскорбил женщину.

Кадыров отмечает, что произошедшее наглядно демонстрирует двойные стандарты Запада. Если бы нечто подобное произошло в Чечне - "весь западный мир гудел бы", подчёркивает глава региона.

В связи со случившимся Кадыров призвал народ Украины ещё раз внимательно взглянуть на тех людей, которые решают их судьбу. Глава Чечни добавил, что если этих людей так и оставить во власти - они заведут страну в глубокую пропасть.

Что же касается самого виновника инцидента, ему Кадыров настоятельно посоветовал должным образом извиниться перед Ольгой Скабеевой. В ином случае "обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!"

Инцидент, напомним, произошел накануне. Скорее всего, политолог запрещенного в России "Правого сектора" пытался помешать Ольге Скабеевой задать вопрос выступавшей в этот момент Ирине Геращенко. Но зачинщиком нападения на российскую журналистку был ее украинский коллега, редактор газеты "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

На видео отлично видно, как он толкает Ольгу, которая как мячик отлетает в сторону Борислава Березы. Теперь уже нардеп, пнув ногой Скабееву, пытается оттеснить ее от вице-спикера украинской Рады. На защиту журналистки встал только один человек – российский дипломат Николай Платошкин.

Впрочем, отличился Береза не только этим. Еще до инцидента Скабеева пыталась взять о нардепа интервью. Вместо ответов на вопросы Береза обозвал журналистку "пропагандисткой", а Россию назвал "гопником, не желающим вернуть Крым".

Интересно, что после нападения на Скабееву Береза, еще несколько минут назад дававший советы гражданам России "выгнать Путина", вдруг напрочь забыл русский язык и отвечал Скабеевой исключительно на… английском.

К слову, этим инцидентом теперь будет заниматься специально созванная этическая комиссия Совета Европы.

Видеоролик выложил на своей странице в Instagram журналист Евгений Попов. Его подписчики с удивлением спрашивали в комментариях: "И это дипломатический корпус Украины?". Другие фолловеры отметили: "Они ведут себя как дикие животные", "Впечатление, словно группу приматов из зоопарка погулять выпустили".