|
Кадыров показал спасённую на Украине семью: "Невозможно смотреть равнодушно"
08 марта 2022, 18:55 • 163 • Политика
Глава Чечни Кадыров опубликовал новые кадры из Украины. На видео чеченские военные помогли воссоединиться украинской семье. "На такие кадры невозможно смотреть равнодушно", - отметил чеченский лидер.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал трогательное видео о том, как чеченский спецназ спас украинскую учительницу и помог ей воссоединиться с семьёй. Женщина не смогла сдержать слёз радости.
Речь идёт жительнице села и матери двух девушек. В течение 13 дней она пряталась в подвале, не зная о судьбе своих родных и близких. После освобождения населённого пункта чеченские военные довезли женщину домой и помогли воссоединиться с родными.
- прокомментировал видео Кадыров.
Он добавил, что его родной брат и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев лично отвёз женщину к её дочерям. После долгожданного воссоединения, девушки не смогли сдержать слёз радости.
Подпишитесь на нас
163
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2022, 10:20
|
05 марта 2022, 02:15
|
03 марта 2022, 17:50
|
05 марта 2022, 00:30
|
06 марта 2022, 20:15
|
07 марта 2022, 00:20
|
03 марта 2022, 08:20