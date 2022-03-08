Кадыров показал спасённую на Украине семью: "Невозможно смотреть равнодушно"

Глава Чечни Кадыров опубликовал новые кадры из Украины. На видео чеченские военные помогли воссоединиться украинской семье. "На такие кадры невозможно смотреть равнодушно", - отметил чеченский лидер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал трогательное видео о том, как чеченский спецназ спас украинскую учительницу и помог ей воссоединиться с семьёй. Женщина не смогла сдержать слёз радости.

Речь идёт жительнице села и матери двух девушек. В течение 13 дней она пряталась в подвале, не зная о судьбе своих родных и близких. После освобождения населённого пункта чеченские военные довезли женщину домой и помогли воссоединиться с родными.

На такие кадры невозможно смотреть равнодушно… Вся семья теперь снова вместе. Им ничего не грозит. Российские бойцы обеспечивают безопасность в занятых территориях,

- прокомментировал видео Кадыров.

Он добавил, что его родной брат и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев лично отвёз женщину к её дочерям. После долгожданного воссоединения, девушки не смогли сдержать слёз радости.