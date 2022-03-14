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Кадыров показал победный танец своего бойца на Украине

14 марта 2022, 04:00  •  99 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает делиться видео, снятыми его бойцами на Украине. В том числе в кадр попал победный танец.
Одно из последних видео, опубликованных Рамзаном Кадыровым в личном телеграм-канале, - пример боевого духа его отряда, который также принимает участие в спецоперации России на Украине.
Кадыров неоднократно отмечал, что цель спецоперации - борьба с неонацистами, в том числе говорящими на чеченском языке. Однако пока эти группы, по словам главы Чечни, предпочитают спасаться бегством или в лучшем случае устраивают засады.
"Вот такой дух у наших бойцов на передовой!" - пишет Кадыров в описании к ролику, где Бено, один из участников спецоперации, исполняет победный танец - традиционную лезгинку.

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