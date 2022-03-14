Кадыров показал победный танец своего бойца на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает делиться видео, снятыми его бойцами на Украине. В том числе в кадр попал победный танец.

Одно из последних видео, опубликованных Рамзаном Кадыровым в личном телеграм-канале, - пример боевого духа его отряда, который также принимает участие в спецоперации России на Украине.

Кадыров неоднократно отмечал, что цель спецоперации - борьба с неонацистами, в том числе говорящими на чеченском языке. Однако пока эти группы, по словам главы Чечни, предпочитают спасаться бегством или в лучшем случае устраивают засады.

"Вот такой дух у наших бойцов на передовой!" - пишет Кадыров в описании к ролику, где Бено, один из участников спецоперации, исполняет победный танец - традиционную лезгинку.