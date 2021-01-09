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Кадыров подшутил над Трампом: "Вот относился бы с уважением..."

09 января 2021, 10:40  •  230 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров подшутил над действующим президентом США Дональдом Трампом, когда последнего заблокировали в соцсетях. "Вот относился бы с уважением..." - отметил Кадыров.
Напомним, аккаунты Трампа заблокировали сразу несколько соцсетей: Snapchat, который навсегда удалил учётную запись Трампа, Twitter - на 12 часов, Facebook на две недели, Instagram на две недели, YouTube и Twitch.
Глава Чечни с юмором прокомментировал сложившуюся ситуацию.
"Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", - написал он в своём Telegram-канале.
При этом Кадыров также добавил, что "если бы Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы".
Напомним, в мае прошлого года аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram оказался удалённым. Отмечается, что лишился глава республики своего аккаунта из-за введённых против него санкций. Журналистка Юлия Витязева, комментируя, не сдержала эмоций: "Если это на самом деле так, то это какое-то совершенно запредельное позорище".

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