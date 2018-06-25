Кадыров подписал указ о назначении мэра Грозного на пост главы правительства республики

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ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник подписал указ о назначении 46-летнего мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя правительства региона, сообщил Кадыров в своем канале в Telegram.

Ранее парламент Чечни одобрил кандидатуру Хучиева.

"Я подписал указ о назначении Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской Республики. Также мною изданы указы о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства Чечни и освобождении Ибрагима Закриева от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства Чечни по собственному желанию", - написал он.

На прошлой неделе занимавший с 2012 года должность премьер-министра Чечни 43-летний Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ. Глава Чечни заявил накануне, что выдвинул кандидатом на пост главы правительства Хучиева, на должность первого вице-премьера предложена кандидатура председателя Счетной палаты республики Исы Тумхаджиева.

Муслим Хучиев в 1994 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета. В 2009 году он получил диплом Российской академии государственной службы при президенте РФ (государственное и муниципальное управление), в 2018 году в этом же вузе окончил магистратуру по экономике.

Трудовую деятельность начинал в Москве корреспондентом программы "Экран криминальных сообщений" телекомпании РТР, работал в службе информации телеканала "Деловая Россия" ВГТРК. С 2004 года начал работать в администрации президента и правительства Чечни, занимал разные должности, в том числе должность первого заместителя руководителя администрации президента и правительства республики.

С 2010 по 2012 годы был мэром Грозного, в августе 2015 года его переизбрали на эту должность, в январе 2016 года назначен также помощником главы Чеченской Республики по вопросам взаимодействия со СМИ. Женат, воспитывает пятерых детей.