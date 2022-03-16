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Кадыров поблагодарил Маска за важное решение: "Уважаю за характер"

16 марта 2022, 07:20  •  160 • Политика
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил миллиардера Илона Маска за важное решение. "Уважаю за характер", - отметил он.
Речь идёт о заявлении Илона Маска об отказе системы Starlink блокировать русские новостные издания, даже несмотря на активные просьбы "некоторых государств".
По мнению главы Чечни, такая позиция Маска говорит об отсутствии двойных стандартов у бизнесмена.
"Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать", - написал в своём Telegram-канале Кадыров, комментируя заявление Маска.
Лидер Чечни признался, что искренне ценит "людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей". "За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов", - написал он.
Ранее Илон Маск решил бросить вызов Владимиру Путину в Twitter. Он заявил, что ставкой поединка станет Украина. В ответ Кадыров посоветовал Маску не тягаться с Путиным. По словам главы Чечни, дело вовсе не в разных весовых категориях или единоборствах. По мнению Рамзана Кадырова, бить слабого было бы не по-спортивному со стороны Путина. Кроме того, глава Чечни посоветовал Маску подкачаться перед боем.

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