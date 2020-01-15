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Кадыров передал обязанности главы Чечни
15 января 2020, 20:39 • 113 • В России
Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности». Распоряжение, датированное 13 января, опубликовано на официальном сайте главы республики.
В документе чеченский лидер сообщает о своей «временной нетрудоспособности» и делегирует свои полномочия председателю правительства Чеченской Республики Муслиму Хучиеву.
Напомним, что в феврале 2019 года Кадыров уже временно отказывался от поста главы Чечни из-за гриппа. Тогда эта новость получила широкий резонанс. Общественность гадала, в чём причина этого решения.
Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики
Согласно Конституции Чечни, глава может временно отойти от власти, взяв отпуск или серьёзно заболев.
Тогда, чтобы развеять неопределенность, Кадыров решил рассказать о причинах временной отставки на своей странице в соцсети.
Кстати, глава Чечни убеждён, что «должность — не главное». Именно так он прокомментировал отставку правительства и своего хорошего друга, премьер-министра Дмитрия Медведева.
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