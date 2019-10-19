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Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком
19 октября 2019, 15:39 • 61 • Украина
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского боксёра Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.
@arturbeterbiev Instagram
«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксёром Александром Гвоздиком. Артур завоёвывает два пояса! В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат: 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере. До боя с Бетербиевым Гвоздик также являлся непобедимым бойцом, одержав 17 побед.
Ранее экс-чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что Бетербиев смял Гвоздика.
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