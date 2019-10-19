Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского боксёра Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксёром Александром Гвоздиком. Артур завоёвывает два пояса! В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат: 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере. До боя с Бетербиевым Гвоздик также являлся непобедимым бойцом, одержав 17 побед.

Ранее экс-чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что Бетербиев смял Гвоздика.