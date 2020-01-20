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Кадыров опроверг информацию об отставке
20 января 2020, 22:39 • 50 • Политика
Предложений о должностях вне Чеченской Республики глава региона Рамзан Кадыров не получал. Об этом он заявил на совещании в Грозном, передает ТАСС в понедельник, 20 января.
«Я не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики. И никто мне никогда этого не предлагал, и я не давал повода для таких предложений», — отметил Кадыров.
По его словам, свою карьеру он намерен завершить у себя в республике.
15 января исполняющим обязанности главы Чечни был назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев. Такое решение, как отмечалось, было принято в связи с «временной нетрудоспособностью» Кадырова.
16 января пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов сообщил, что глава республики проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, при этом он отметил, что конституцией Чечни предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске. По словам Каримова, это обычная практика, которая используется во всех субъектах.
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