Кадыров опроверг информацию об отставке

Предложений о должностях вне Чеченской Республики глава региона Рамзан Кадыров не получал. Об этом он заявил на совещании в Грозном, передает ТАСС в понедельник, 20 января.

«Я не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики. И никто мне никогда этого не предлагал, и я не давал повода для таких предложений», — отметил Кадыров.

По его словам, свою карьеру он намерен завершить у себя в республике.

15 января исполняющим обязанности главы Чечни был назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев. Такое решение, как отмечалось, было принято в связи с «временной нетрудоспособностью» Кадырова.

16 января пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов сообщил, что глава республики проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, при этом он отметил, что конституцией Чечни предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске. По словам Каримова, это обычная практика, которая используется во всех субъектах.