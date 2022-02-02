Кадыров обратился с призывом к странам, "приютившим" Янгулбаевых

В отношении сына бывшего судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима ранее было заведено уголовное дело.

Скандал вокруг семейства бывшего судьи Сайди Янгулбаева продолжается. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию покинувших страну членов семьи экс-судьи Янгулбаева.

Свое требование он озвучил в ходе прямого эфира. Политик также обратился к странам, в которых нашли прибежище Янгулбаевы. По совам Кадырова, "приютившие" эту семью могут не ждать благодарностей.

"Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют", - заявил он во время эфира в Instagram.

Кадыров также добавил, что членам семьи Янгулбаевых следует лучше вернуться в Россию

"Потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет", — пояснил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что на сына бывшего судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима было заведено уголовное дело. Молодой человек проходит фигурантом по делу о призывах к террористической деятельности.