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Кадыров обратился с неожиданным требованием к США: Мы вам так список Магнитского нарисуем
17 мая 2019, 01:39 • 44 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров на странице в соцсети отреагировал на новые санкции США в отношении спецотряда "Терек". "Мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали!" - написал он неожиданное требование к американцам.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новые санкции США в отношении спецотряда быстрого реагирования "Терек".
Ранее Минфин США сообщил, что в чёрный список по закону Магнитского внесено пять человек. В числе тех, на кого распространяются санкции, есть и командир чеченского отряда спецназа Абузайд Висмурадов. Под ограничения американской стороны также попали экс-командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Кадыров на странице в Telegram отметил, "Терек" является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Однако то, что в США на высоком уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова, - убедительное свидетельство того, что США боятся Чечни.
Глава Чеченской Республики пошутил, что новый санкционный список, состряпанный в США, испортил настроение тем, кто в него не попал.
"Каждый огорчён тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список! При этом официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в наших списках!" - написал он.
При этом, уточнил Кадыров, речь не идёт о простых гражданах США или Европы - им двери в Чечню всегда открыты.
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