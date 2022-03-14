Кадыров обратился к сотрудникам СБУ: "Я заверяю вас"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). "Я заверяю вас", - сказал он.

В частности, лидер Чечни обратился к сотрудникам СБУ, которые работают на сегодняшний день "за Россию против бандеровщины" и болеют "за чистое будущее своей любимой родины Украины".

"Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам", - написал Кадыров в своём Telegram-канале, отметив, что каждый из таких сотрудников спецслужбы сможет в дальнейшем продолжить честную службу во благо своего народа и страны.

"Вас немало, друзья, и нас это несказанно радует", - подчеркнул он.

Накануне стало известно, что Рамзан Кадыров лично прибыл под Киев. Появилось несколько роликов, где глава Чечни находится в окружении чеченских военных: он заслушивает доклады о ходе операции и озвучивает задачи. При этом Кадыров прямо заявляет, что главной задачей является взятие Киева.