Кадыров о новых санкциях США: «Они стремятся к мировому господству»

Рамзан Кадыров высказался о новом предложенном в США пакете санкций против РФ. Тот факт, что главной его целью стало сокрушение экономики Российской Федерации, разгневало чеченского лидера. По его мнению, Америка действует по принципу «разделяй и властвуй», и единственная преграда на пути США к мировому господству — Россия.

— Сенаторы Линдси Грэм, Джон Маккейн и их коллеги предложили новый пакет санкций против нашей страны. Якобы ранее введенный режим санкций не удержит Россию от вмешательства в новые выборы на территории США. Теперь их цель — сокрушить Россию при помощи нового пакета санкций, — поделился новостью Рамзан Кадыров на своей странице в социальных сетях.

Лучший блогер страны жёстко отреагировал на информационную бомбу и подверг решения американских политиков беспощадной критике. По его мнению, новый санкционный пакет призван нарушить тенденции сближения, которые наметились после встречи лидеров сильнейших мировых держав.

— В чём причина происходящего? Ответить легко. Совсем недавно президенты России и США встретились в Хельсинки, пересмотрели и скорректировали позиции по многим вопросам, после чего Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина в Вашингтон. И тут же следом новый пакет санкций! Потому что такие ястребы, типа Линдси Грэма и Джона Маккейна, как огня, опасаются восстановления нормальных отношений между РФ и США, — считает Кадыров.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ХельсинкиФото: REUTERS

Правительство США, по мнению чеченского лидера, пытается захватить мировое господство, разделяя ослабляя союзников и пытаясь нанести максимальный вред соперникам. Таким образом, национал-патриоты конгресса будут всячески избегать сближения с самым сильным из оппонентов.

— На пути к реализации этого плана США стоит Россия, которая всегда жила по своим, особым законам. С их точки зреняи мы виноваты в том, что существуем на белом свете. Но если уж раздавать санкции по заслугам, то на всей территории Соединённых штатов не останется и единого светлого пятнышка. Вспомните их преступления! Ядерные урары по Хиросиме и Нагасаки, военные преступления на территори Вьетнама, Кореи, Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Югославии и десятков других стран, где под ракетными ударами и в результате бомбардировок США погибли и остались без крова и сроедства миллионы людей, — напоминает Кадыров.

Не меньше главу Чеченской Республики возмущают обвинения страны в спонсировании терроризма. Его точка зрения кардинально отличается от позиций политиков в штатах. Ведь именно наша страна является гарантом безопасности на территории Сирии, громя и сминая силы пособников запрещённой на территории страны организации ИГИЛ.

Рамзан Кадыров возмущён мнением американских политиков о том, что Россия спонсирует терроризмФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— И после этого у некоторых конгрессменов США хватает наглости говорить о том, что Россия является спонсором мирового терроризма. За что? За то, что Россия разгромила порожденный штатами терроризм в Ираке и Сирии, и пресекла попытки бандитов проникнуть на по собственную территорию? — Негодует чеченский лидер.

По словам Кадырова, сами США не раз вмешивались во внутреннюю политику других стран, в том числе финансируют сотни СМИ, занимающих прозападную позицию. Глава Чечни уверен, что цель штатов — подорвать политический баланс в стране и ослабить Россию по всем фронтам.

— Конгрессмены и оперившиеся американские ястребы спят и во сне мечтают об экономическом, политическом и социальном кризисе в России. Но никогда не бывать этому! Всевышний наделил Россию безграничной территорией, удивительными природными ресурсами и богатствами, морями, реками, лесами, бескрайними равнинами. И сейчас наш долг — трудиться на них не покладая рук! Тогда никакие санкции не будут проблемой для нас. У нас есть все возможности развивать экономику страны, обеспечивая себя всем необходимым: и продовольствием, и материалами, и новейшим оборудованием. Тогда санкции Америки помешают нам не больше, чем зайцу стоп-сигнал! — Эмоционально закончил Рамзан Кадыров.