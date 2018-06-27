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Кадыров: новый полпред повысит уровень социально-экономического развития регионов СКФО

27 июня 2018, 18:54  •  41 • Политика

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Назначенный полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе боевой генерал Александр Матовников будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития регионов СКФО. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзана Кадыров.

"Александр Анатольевич является прекрасным организатором, требовательным руководителем. Уверен, что в должности полпреда президента России в СКФО Александр Анатольевич будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития регионов, а также профессионально решать поставленные Президентом страны задачи. Мы готовы тесто взаимодействовать с новым полпредом", — написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, Матовников внес большой вклад в борьбу с терроризмом в России.

"Мы с Александром Анатольевичем познакомились в 1999 году, в самое тяжелое время, когда тысячи международных террористов объявили нашему народу и всей России коварную и безжалостную войну. Он лично принимал участие в проведении сложных спецопераций, сопряженных с риском для жизни. Александр Анатольевич внес большой вклад в борьбу с терроризмом в нашей стране и за ее пределами. Он командовал мероприятиями по освобождению заложников и нейтрализации особо опасных преступников в целом ряде городов", — сказал Кадыров.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности полпреда в СКФО Олега Белавенцева, назначив на этот пост заместителя командира Сил специальных операций, генерал-лейтенанта Александра Матовникова.

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