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Кадыров не стал спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире
31 августа 2019, 21:54 • 92 • Политика
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, во время которой у них состоялась дискуссия. Поводом для этого стал вопрос главы государства о том, действительно ли мечеть «Гордость мусульман» является самой большой в Европе, сообщается на сайте Кремля.
Кадыров ответил, что это действительно так. Также он назвал архитектурное сооружение «самой красивой мечетью в мире».
«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — сказал президент.
«Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — ответил Кадыров.
Также в ходе беседы Путин заявил о намерении посетить Чечню.
Мечеть «Гордость мусульман» открыли в чеченском городе Шали 23 августа. На церемонии открытия Рамзан Кадыров сообщил, что свое название сооружение получило в честь пророка Мухаммеда. Новая мечеть вмещает более 30 тыс. верующих, на прилегающей территории смогут разместиться еще до 70 тыс. человек. Здание построено из белого мрамора с применением чистого золота и ручных росписей в оформлении.
Санкт-Петербургская соборная мечеть была открыта 22 февраля 1913 года. Ее строительством занимался архитектор Николай Васильев, который взял за образец внешний вид гробницы среднеазиатского тюрко-монгольского военачальника и завоевателя Тамерлана, адаптировав ее под погодные условия в городе на Неве. Всего в мечети три этажа — на первом молятся мужчины, на втором — женщины, а на третьем располагается медресе — религиозно-просветительское и учебное заведение, которое выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии.
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