Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2&qu...
Унылое голосование или умное г@вно? (Smile Face)
В Польше заявили о планах поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Зеленский сделал выбор в пользу «демократичного» газа
Главная / Политика

Кадыров не стал спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире

31 августа 2019, 21:54  •  92 • Политика
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, во время которой у них состоялась дискуссия. Поводом для этого стал вопрос главы государства о том, действительно ли мечеть «Гордость мусульман» является самой большой в Европе, сообщается на сайте Кремля.
Кадыров ответил, что это действительно так. Также он назвал архитектурное сооружение «самой красивой мечетью в мире».
«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — сказал президент.
«Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — ответил Кадыров.
Также в ходе беседы Путин заявил о намерении посетить Чечню.
Мечеть «Гордость мусульман» открыли в чеченском городе Шали 23 августа. На церемонии открытия Рамзан Кадыров сообщил, что свое название сооружение получило в честь пророка Мухаммеда. Новая мечеть вмещает более 30 тыс. верующих, на прилегающей территории смогут разместиться еще до 70 тыс. человек. Здание построено из белого мрамора с применением чистого золота и ручных росписей в оформлении.
Санкт-Петербургская соборная мечеть была открыта 22 февраля 1913 года. Ее строительством занимался архитектор Николай Васильев, который взял за образец внешний вид гробницы среднеазиатского тюрко-монгольского военачальника и завоевателя Тамерлана, адаптировав ее под погодные условия в городе на Неве. Всего в мечети три этажа — на первом молятся мужчины, на втором — женщины, а на третьем располагается медресе — ре­лигиозно-про­све­тительское и учебное заведение, которое выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 12:09
"Климкин читал с конца": Пушков дал совет новому главе МИД Украины, собравшемуся решить кризис в Донбассе
31 августа 2019, 18:39
"Вся "угроза" - только для их карманов": Пушков разоблачил нападки Киева и Варшавы на "Северный поток - 2"
31 августа 2019, 05:39
"Всё построено на России": Немецкий эксперт раскрыл, почему ЕС не сможет отказаться от "российского космоса"
31 августа 2019, 02:24
Пожары в Сибири, а тает Гренландия: Трамп не является главной проблемой острова?
31 августа 2019, 15:24
"На меня начали "наезжать": Кадыров попросил Путина приехать с визитом в Чечню
31 августа 2019, 02:24
Пушков призвал Зурабишвили покинуть мир миражей
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
31 августа 2019, 08:54
Лукашенко продаёт Белоруссию США за 15 млрд долларов (Telegram. Обзор)
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить обл...
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника презид...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.