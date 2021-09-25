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Кадыров не смог сдержать смех, говоря о результатах выборов в Чечне - видео

25 сентября 2021, 20:05  •  132 • Политика
Кадыров рассмеялся, рассказывая о результатах КПРФ и ЛДПР в Чечне. Путин объяснил феноменальные итоги выборов в регионе.
Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, когда рассказывал президенту России Владимиру Путину о результатах голосования в регионе. КПРФ и ЛДПР не сумели набрать даже одного процента.
По словам Кадырова, безусловную победу в Чечне одержала партия "Единая Россия". Её результат составил 96%. Не менее поразительные результаты у КПРФ и ЛДПР, правда уже со знаком минус.
"Единая Россия" получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР - вообще мизер, ещё ниже...
- сказал Рамзан Кадыров по видеосвязи.
В ответ Владимир Путин заметил, что хоть такой результат и может показаться фантастичным, ничего удивительного в нём нет. Любому, кто знает, как обстояли дела до и после того, как регион возглавил Рамзан Кадыров, такой результат вполне понятен.

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