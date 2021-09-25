Кадыров не смог сдержать смех, говоря о результатах выборов в Чечне - видео

Кадыров рассмеялся, рассказывая о результатах КПРФ и ЛДПР в Чечне. Путин объяснил феноменальные итоги выборов в регионе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, когда рассказывал президенту России Владимиру Путину о результатах голосования в регионе. КПРФ и ЛДПР не сумели набрать даже одного процента.

По словам Кадырова, безусловную победу в Чечне одержала партия "Единая Россия". Её результат составил 96%. Не менее поразительные результаты у КПРФ и ЛДПР, правда уже со знаком минус.

"Единая Россия" получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР - вообще мизер, ещё ниже...

- сказал Рамзан Кадыров по видеосвязи.

В ответ Владимир Путин заметил, что хоть такой результат и может показаться фантастичным, ничего удивительного в нём нет. Любому, кто знает, как обстояли дела до и после того, как регион возглавил Рамзан Кадыров, такой результат вполне понятен.