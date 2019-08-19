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Кадыров назвал поставленное его отцом условие вхождения Чечни в состав России

19 августа 2019, 12:09  •  27 • Политика

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров отказался подписывать документ о присоединении республики к России без проведения общенационального референдума. Об этом сообщил его сын и нынешний глава региона Рамзан Кадыров в интервью YouTube-каналу On TV.

"Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что  мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу", - так, по словам главы Чечни, ответил Ахмат-Хаджи Кадыров на вопрос о подписании договора о присоединения республики во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Первый общенародный референдум, на котором приняли конституцию, закрепившую развитие Чечни в составе России, прошел 23 марта 2003 года. В голосовании приняли участие более 510 тыс. человек, что на тот момент составляло 95,97% от общего числа избирателей. В поддержку нового основного закона республики высказалось 95,48% избирателей. Кадыров подписал указ о признании 23 марта праздником - Днем конституции Чечни.

Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России. 

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