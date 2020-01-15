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Кадыров назначил Хучиева и.о. главы Чечни
15 января 2020, 22:24 • 55 • Политика
Временно исполняющим обязанности главы Чечни назначен председатель правительства региона Муслим Хучиев. Такое решение принято в связи с «временной нетрудоспособностью» руководителя республики Рамзана Кадырова.
«Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича», — говорится на сайте главы и правительства Чечни.
Документ подписан Кадыровым 13 января 2020 года.
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