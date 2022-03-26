Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в президенту США Джо Байдену, который в настоящее время обсуждает украинский кризис, находясь в Польше. "Ты человек или ..?".

Кадыров отметил, что Россия в рамках своей спецоперации на Украине выступает против абсолютного зла - нацизма. В то время как Запад во главе США его поддерживает. Он выразил уверенность, что в итоге Запад падёт.

Сегодня мы наблюдаем за началом гибели горделивого монстра, с которого мы обязательно собьем всю его спесь! И ещё забыл спросить: Байден, ты человек или…?"

- пишет глава Чечни в Telegram.

Политик также обратил внимание, что ни одна из мусульманских стран не поддержала санкции против России. Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ, ни Египет, ни Иордания, ни даже Турция, которая является членом НАТО. Кадыров объяснил это тем, что все эти страны защищают общечеловеческие ценности, в отличие от Запада.

Напомним, Байден ранее прибыл в Польшу с двухдневным визитом. Накануне он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с американскими солдатами, которые служат в этой стране. В разговоре с ними Байден отметил, что они сами смогут убедиться в бедственном положении Украины, когда окажутся там. Была ли это оговорка или президент США случайно выдал планы по введению войск - не уточняется.