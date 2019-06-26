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Кадыров, напомнив слова Путина и позицию Франции, призвал страны Запада проснуться
26 июня 2019, 00:24 • 54 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал позицию Франции, которая осудила нападение на сотрудников полиции в Грозном; при этом он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом. После этого Кадыров призвал страны Запада проснуться и включиться в эту борьбу.
Напомним, что инцидент случился накануне в Грозном – на улице Шерипова 21-летний местный житель набросился с оружием на сотрудника ГИБДД, остановившего его автомобиль. В итоге на помощь коллеге пришел росгвардеец, проходивший мимо. В результате правоохранители получили ранения, а нападавшего ликвидировали на месте.
Франция осудила нападение на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. В МИД Франции отметили, что страна солидарна с РФ в вопросах борьбы с терроризмом.
Это заявление прокомментировал в своем телеграм-канале Кадыров. Он напомнил, что Путин на каждой встрече с западными коллегами всегда говорит о том, что необходима совместная борьба с террористами.
"В одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно. Также необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие. Уверен, что позиция, Франции, если за ней последуют реальные шаги, окажет благотворное влияние на обеспечение безопасности в Европе и других регионах. Но для этого нужно, чтобы "проснулись" и другие страны Запада", - написал Кадыров.
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