Кадыров наказал власти Японии, сделав финт вокруг Курильских островов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции Японии. В ответ на персональные ограничения Кадыров наказал японских чиновников, сделав финт вокруг Курильских островов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на санкции, персонально объявленные ему властями Японии. Помимо Кадырова под санкции, например, попали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и Сергей Кириенко.

Кадыров отметил, что был удивлён тому, что Япония - страна с вековыми традициями на этот раз "прогнулась под Европу":

Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?

Выходит, теперь, продолжил Кадыров, ему помимо запрета на финансовую деятельность в Японии (которая и не велась) нельзя смотреть аниме или, например, наслаждаться цветением сакуры. Разве что придётся "уйти в ряды ниндзя", чтобы проделывать всё это тайком. Хотя... ведь теперь и ниндзя запрещены, добавляет Кадыров.

Итак, раз Япония приняла персональные санкции, то и Кадыров решил ответить. Заявил, что теперь руководящий состав Японии не имеет права ступать на чеченскую землю. Правда, есть исключения. Побывать можно в психбольницах селений Брагуны и Самашки:

Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов.

В завершение Рамзан Кадыров добавил: если уж говорить совсем серьёзно, то ему "плевать на любые санкции любой страны". Единственное, чего боится глава Чечни - "попасть под санкции Всевышнего", испортив отношения с Аллахом.