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Кадыров готов сказать пару ласковых «санкционистам» из США

14 августа 2018, 19:24  •  64 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан активнее развивать сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы не зависеть от западного импорта.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия может дать свой ответ манипуляторам Запада. Он подчеркнул, что США и Британия подыскивали повод, чтобы обрушить на нашу страну новый пакет санкций.
«Мы прекрасно видим, что пакет санкций был давно разработан, ждал своего часа, чтобы шаг за шагом вводить в действие. Не было бы в истории Скрипалей, нашли бы другой повод, не нашли бы никакой, обвинили бы в том, что не подаем повода», - отметил Кадыров.
Политик добавил, что Вашингтон фактически замахнулся на создание мировой империи под эгидой США, намереваясь распоряжаться ресурсами и диктовать свои законы странам мира.
При этом, подчеркнул Кадыров, союзники США, которым такая стратегия не нравится, не решаются возразить.
«Нет никаких сомнений в том, что планы США обречены на провал. Но до осознания руководством Америки, возможно, новым президентом, и принятия разумных мер, пройдут годы», - заметил Кадыров.
Он пояснил, что в этой связи Россия не должна тешить себя надеждами на отмену санкций, а напротив – должна развивать собственные достижения.
«Нам в регионах нужно работать так, чтобы в самое ближайшее время на совершенно новый уровень поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность в случае необходимости сказать пару ласковых слов санкционистам!» - резюмировал глава Чечни.

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