Кадыров готов сказать пару ласковых «санкционистам» из США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия может дать свой ответ манипуляторам Запада. Он подчеркнул, что США и Британия подыскивали повод, чтобы обрушить на нашу страну новый пакет санкций.

«Мы прекрасно видим, что пакет санкций был давно разработан, ждал своего часа, чтобы шаг за шагом вводить в действие. Не было бы в истории Скрипалей, нашли бы другой повод, не нашли бы никакой, обвинили бы в том, что не подаем повода», - отметил Кадыров.

Политик добавил, что Вашингтон фактически замахнулся на создание мировой империи под эгидой США, намереваясь распоряжаться ресурсами и диктовать свои законы странам мира.

При этом, подчеркнул Кадыров, союзники США, которым такая стратегия не нравится, не решаются возразить.

«Нет никаких сомнений в том, что планы США обречены на провал. Но до осознания руководством Америки, возможно, новым президентом, и принятия разумных мер, пройдут годы», - заметил Кадыров.

Он пояснил, что в этой связи Россия не должна тешить себя надеждами на отмену санкций, а напротив – должна развивать собственные достижения.