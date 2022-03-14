Кадыров дал совет Зеленскому: "Это будет самое лучшее и верное решение"

Глава Чечни Кадыров заявил, что капитуляция Зеленского будет самым верным решением для Украины. "Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению находящегося на подступах к Киеву чеченского лидера, самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ – это признать поражение.

Кадыров опубликовал большую статью под названием "Крах однополярного мира". В ней он пишет о скором поражении нацистского режима Украины. По мнению главы Чечни, в ближайшее время Украина вновь возьмет на себя обязательства по соблюдению внеблокового статуса, начнёт соблюдать Будапештский меморандум, а также признает суверенитет России над Крымом и признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Я верю, что совсем скоро прекрасный украинский народ снова обретет свободу. Совсем скоро Украина станет такой же многонациональной, как и прежде,

- написал Кадыров в статье, опубликованной в его Telegram-канале и на официальном сайте.

Отдельным пунктом глава Чечни прошёлся по действиям нынешних украинских властей и президента Украины Владимир Зеленского, в частности. Кадыров указал, что сильный лидер никогда не позволит использовать себя в качестве марионетки и всегда будет отстаивать интересы своего народа. А всё, что пока сделал Зеленский – это под предлогом безопасности слился из страны.

Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с президентом России, признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ,

- подчеркнул Кадыров.