Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Запад...
Главная / Политика

Кадыров дал шанс Зеленскому извиниться перед Путиным

25 февраля 2022, 15:30  •  156 • Политика
Рамзан Кадыров дал Владимиру Зеленскому шанс извиниться перед Владимиром Путиным. Видео тиражируют сразу несколько источников.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед президентом России Владимиром Путиным. Пока у него ещё есть шанс сделать это в качестве лидера Украины. Подобное заявление, судя по видео, распространяемым в эти минуты разными источниками, Кадыров сделал на площади в Чечне, давая напутствие военным (по другим данным, сотрудникам Росгвардии).
Хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины. Чтобы он скорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений,
- так звучало напутствие Рамзана Кадырова. Видео в том числе опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".
Baza уточняет, что в ролике можно увидеть 10 тысяч сотрудников Росгвардии, которые якобы направились на Украину. От администрации Чечни подтверждения или же опровержения информации не было.
В то же время ряд телеграм-каналов показывают ролики, якобы снятые в Киеве, настаивая, что отдельные чеченские батальоны уже на месте. Информация проверяется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


156
Источник
Похожие новости
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
25 февраля 2022, 00:20
Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции
25 февраля 2022, 06:10
Макрон признался, что пошёл на поводу у Зеленского, позвонив Путину
25 февраля 2022, 06:10
Снова конфуз: Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за Зеленского
25 февраля 2022, 04:25
Владимир Зеленский оценил потери своей армии и признал "одиночество Украины"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 04:20
Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
21 февраля 2022, 10:35
Последняя битва за русский газ началась
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.