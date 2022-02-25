Кадыров дал шанс Зеленскому извиниться перед Путиным

Рамзан Кадыров дал Владимиру Зеленскому шанс извиниться перед Владимиром Путиным. Видео тиражируют сразу несколько источников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед президентом России Владимиром Путиным. Пока у него ещё есть шанс сделать это в качестве лидера Украины. Подобное заявление, судя по видео, распространяемым в эти минуты разными источниками, Кадыров сделал на площади в Чечне, давая напутствие военным (по другим данным, сотрудникам Росгвардии).

Хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины. Чтобы он скорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений,

- так звучало напутствие Рамзана Кадырова. Видео в том числе опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".

Baza уточняет, что в ролике можно увидеть 10 тысяч сотрудников Росгвардии, которые якобы направились на Украину. От администрации Чечни подтверждения или же опровержения информации не было.

В то же время ряд телеграм-каналов показывают ролики, якобы снятые в Киеве, настаивая, что отдельные чеченские батальоны уже на месте. Информация проверяется.