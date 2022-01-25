Кадыров дал пояснения по поводу миллиардных трат на Чечню

Глава Чечни Кадыров объяснил, откуда взялась цифра в 300 миллиардов рублей, которая уходит на содержание региона. "Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", - подчеркнул он.

После заявления о том, что Россия тратит 300 миллиардов рублей на содержание Чечни, глава региона Рамзан Кадыров объяснил, откуда взялась такая цифра. Информация была опубликована в его телеграм-канале.

Речь идёт об эфире с участием Кадырова, в котором глава Чечни заявил, что регион не выживет, если решит отделиться от России. Потому что Россия ежегодно тратит 300 миллиардов рублей на содержание региона. Данная сумма вызвала вопросы у ряда СМИ.

В этой связи Кадыров выступил с заявлением, в котором объяснил, где он взял сумму в 300 миллиардов рублей. По словам главы Чечни, он имел в виду полную цифру всей бюджетной системы России на территории республики. Она составляет 375 миллиардов рублей.

Речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании,

- написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в эту сумму входит содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура и прочее), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. И в сравнении с другими регионами сумма не такая уж и большая.

Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России,

- подытожил глава Чечни.