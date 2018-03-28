Кадровое решение: два чиновника администрации Кемеровской области уволены после пожара в «Зимней вишне»

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев отправил в отставку своего заместителя Алексея Зеленина и начальника Департамента внутренней политики области Нину Лопатину. Официального подтверждения эта информация пока не получила, однако, по имеющимся данным, пост Зеленина займёт первый замглавы Кемерова Ольга Турбаба. Глава Кемеровской области обратился к жителям региона впервые после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По его словам, определённые силы пытаются стравить людей и нажиться на произошедшем. Губернатор также рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным и мерах, которые будут приняты в связи с трагедией.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправил в отставку своего заместителя — руководителя аппарата администрации региона Алексея Зеленина — и начальника Департамента внутренней политики области Нину Лопатину. Об увольнениях в областной администрации со ссылкой на свои информированные источники сообщили РИА Новости, ТАСС и Интерфакс.

Согласно имеющимся данным, пост Зеленина займёт первый замглавы Кемерова Ольга Турбаба, работавшая в городской администрации с 1994 года, а Лопатину на посту сменит её заместитель Валентина Назимок. Официального подтверждения информации об этих кадровых перестановках пока не поступало.

Зеленин занимал пост главы аппарата администрации Кемеровской области с 2013 года, но вместе с Лопатиной подвергся критике со стороны губернатора ещё в августе 2017 года. Тогда Тулеев на первом после продолжительной болезни совещании упрекнул подчинённых, что они не опровергали публикаций СМИ о его проблемах со здоровьем, пишет РИА Новости. Среди прочего Тулеев заявил, что обижен на Зеленина и Лопатину.

Перестановки в администрации прошли на фоне продолжающегося расследования трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пожар в котором 25 марта, по официальным данным, унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур, 28 марта — траурный день на всей территории России.

Вместе с тем первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что продолжается проверка сообщений о возможном несовпадении числа жертв трагедии с официальными цифрами.

«Мы сейчас сопоставляем факты, ищем контакты тех людей, которые заявились. Потому что очень много информации было взято из соцсетей. Мне кажется, где-то ведётся непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть, подзуживает. Но это очень серьёзный вопрос», — заявил Чернов.

«Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе. — RT). Процедура: накладываются одни списки на другие, и потом ищутся контакты людей, подающих заявления, что их родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов», — добавил вице-губернатор.

Власти региона пока не исключают ни того, что в ТЦ действительно могло погибнуть больше людей, ни того, что имеет место намеренная дезинформация.

В среду, 28 марта, похоронили 13 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Это были первые похороны погибших в этой трагедии.

Также в среду губернатор Кузбасса Аман Тулеев, до сих пор хранивший относительное молчание, выступил с обращением к жителям региона. Он заявил, что определённые силы пытаются стравить людей и нажиться на трагедии в «Зимней вишне».

«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное. Очень тяжёлый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг неё определённые силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — сказал Тулеев.

Среди прочих он упомянул украинского пранкера Евгения Вольнова, звонившего в морги Кузбасса и распространявшего слухи о сотнях погибших. Губернатор назвал подобное поведение кощунством.

Тулеев рассказал о волне звонков. Звонившие заявляли о минировании различных объектов инфраструктуры в разных районах Кузбасса в последние дни и ночи — от шахт до развлекательных центров. По словам губернатора, подобные действия глубоко продуманы: такая активность нужна для того, чтобы разогреть ситуацию в регионе.

Глава Кемеровской области отметил, что сейчас его первостепенной задачей является помощь семьям погибших и пострадавших. Он добавил, что обратился к президенту России с просьбой привлечь к ответственности всех причастных к трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

«Я обратился к главе государства Владимиру Путину. У людей разговоры идут об ответственности. Я очень прошу, чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных достали, привлекли к ответственности. Если до сих пор собственник сидит в Австралии — я не дотянусь до Австралии. Каждый должен ответить, должна быть настоящая справедливость. А то свалится всё на какого-нибудь сторожа, билетёршу. Основные, реальные виновники, неважно, где они и кем работают, — их надо привлечь к ответственности», — заявил губернатор.

Тулеев добавил, что в ходе беседы с Путиным было решено: губернатор проведёт личные встречи с семьями погибших в «Зимней вишне». Этим семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. По его словам, власти региона выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, а пострадавшим — от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести повреждений.

Такие же суммы выделены правительством из федерального бюджета. Вместе с выплатами от предприятий и предпринимателей семьи погибших получат по 5 млн рублей за каждого погибшего. Глава области подчеркнул, что подобные выплаты уже начались.

Губернатор напомнил об открытом благотворительном расчётном счёте для помощи семьям погибших, куда может перевести деньги любой желающий. Этот счёт будет контролировать один из заместителей Тулеева, а после его закрытия средства будут адресно распределены между семьями жертв трагедии.

В завершение Тулеев заявил, что в результате переговоров с крупными банками было принято решение о списании выданных ранее кредитов семьям погибших во время трагедии. Сейчас продолжаются переговоры с более мелкими финансовыми организациями.

В свою очередь, глава Кемерово Илья Середюк заявил, что судьбу земельного участка, на котором стоит сгоревший торговый центр, должны решить жители города. По его словам, после сноса здания ТЦ это место должно стать памятным.

«После сноса сгоревшего торгового центра это место должно стать памятным... С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник», — приводит слова Середюка портал администрации города.

Также в среду, 28 марта, президент России поручил провести проверку деятельности развлекательных торговых центров и обеспечить их безопасность.

«Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — сказал Путин.

Подобную работу во всех российских регионах уже начали вести специалисты МЧС России. Особое внимание уделяется функционированию систем сигнализации и пожаротушения.

Глава государства также поручил кабинету министров обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара и оказать всю необходимую помощь.

«Краевые власти будут делать всё необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать всё необходимое со стороны федерального правительства», — поручил Путин главе правительства Дмитрию Медведеву.

На месте трагедии в круглосуточном режиме продолжает работу следственная группа СКР, в которую входят порядка ста следователей и криминалистов центрального аппарата СКР. В субботу, 31 марта, с родственниками погибших и пострадавшими встретится глава СКР Александр Бастрыкин, контролирующий ход расследования.

Также в среду в Кемерове прошли первые судебные заседания по делу о пожаре в «Зимней вишне». Заводский районный суд Кемерова арестовал управляющую ТЦ Надежду Судденок, технического директора компании, собственника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Георгия Соболева и охранника Сергея Антюшина, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2018 года.