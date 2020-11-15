«Качка поймать проще, чем дилера»: почему заказывать стероиды из Белоруссии — это преступление

Бодибилдер Дмитрий Урлаев из Подмосковья приобрел в белорусском интернет-магазине препараты для роста мышечной массы и стал обвиняемым в контрабанде сильнодействующих веществ. Ежегодно в России возбуждаются десятки уголовных дел против спортсменов-любителей. Что именно они нарушают, почему совершают преступление и как именно запрещённые вещества попадают на территорию России, выяснял RT.

Дмитрию Урлаеву 39 лет. Живёт в Королёве. Работает машинистом-инструктором. Женат, двое детей. Не алкоголик, не наркоман. Даже наоборот: уже более 20 лет увлекается бодибилдингом. Как и многие, решил покачаться на «фарме» — препаратах, стимулирующих ускоренный рост мышечной массы. Заказал их на сайте с доставкой по почте. Покачался. Всё отлично, но не понравилось, что заказ шёл целый месяц. Списался в чате с продавцом. «Долго, потому что вы выбрали доставку из России, — объяснили ему. — Если выберете опцию «отправка из Белоруссии», то идти будет не больше двух недель». Дмитрий так и сделал. Причём деньги перевёл, как и в прошлый раз, на карту Сбера.

Продавцы, как отмечает мужчина, не обманули: через две недели пакет, отправленный из Бреста, поступил в почтовое отделение Королёва. Когда Дмитрий пришёл забирать бандероль, по его словам, сотрудники Почты России её искали необъяснимо долго, а выдавая, даже забыли попросить у получателя паспорт. Как только Дмитрий взял пакет в руки, к нему тут же подошли два крепких парня и представились сотрудниками госнаркоконтроля. «Они не сказали, что я арестован или задержан. Как бы просто хотели со мной пообщаться, — рассказывает RT Дмитрий. — В голове сразу закружились все эти истории про подбрасывание наркотиков. Поэтому общаться я с ними не захотел. И просто вышел из отделения почты».

Судя по всему, Дмитрий не зря 20 лет качался — вышел мужчина, по его словам, из дверей прямо с висящими на нём операми. И дальше, не стряхивая с себя, направился к машине, где его ждала жена. Уже открыл дверь, как вдруг почувствовал сильную боль в ноге. Пришлось остаться. Дальше вернулись в отделение почты, куда приехали другие сотрудники полиции. Бандероль вскрыли, содержимое описали и отправили на экспертизу. Самого Дмитрия сопроводили в ОМВД Королёва для дачи показаний, а позже в травмпункт — там выяснилось, что нога сломана.

«У нас всё запрещенное. Кроме виагры»

«Спортивное питание, спортивная фармакология... Многие спортсмены просто не представляют себе, как можно добиться высоких результатов без применения «волшебных» пилюль, порошков, коктейлей, — объясняет в разговоре с RT спортивный врач Михаил Лагутин. — Никто и не отрицает, что индивидуально подобранные биологически активные добавки позволяют оптимизировать тренировочный процесс. Это достаточно долгая и кропотливая работа, результат приёма виден не сразу, и тут возникает разочарование и вместе с ним соблазн использовать препараты, которые широко рекламируют в интернете, обещая быстрый эффект. Любой врач подтвердит, что приём анаболических стероидов способствует росту мышечной массы и силы, но не надо забывать, что препараты этой направленности входят в запрещённый список WADA. Для простых качков, тренирующихся для себя, антидопинговый контроль не страшен, однако, употребление без назначения врача, тем более длительно и бесконтрольно, грозит рядом серьёзных расстройств здоровья. В частности, импотенцией. В какой-то момент собственный тестостерон перестает вырабатываться, причём уже навсегда. И стоит такая гора мышц, а ниже пояса — тишина».

Во многих странах, включая Россию, тестостерон относится к сильнодействующим веществам — содержащие его препараты купить можно только по рецепту. В нашей стране незаконная торговля ими уголовно наказуема (ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Приобретение для личного употребления тоже влечёт уголовную ответственность.

«Ещё лет двадцать пять назад жёсткого контроля за приёмом стероидов не было, — вспоминает Михаил Лагутин. — И в залах толпились качки с характерными внешними изменениями: огромные бицепсы, отёкшие лица. И когда видишь в зале, как человек с бицепсом больше 45 см и грудной клеткой 120—130 см делает жим штанги 150 кг на 10 повторений, то понимаешь, что или у парня сумасшедшая генетика, или хороший продавец стероидов. В 99% случаев второе. Но потом, в том числе в рамках антидопинговой борьбы, снабжающих качалки дилеров стали выявлять и привлекать по статье 234 УК».

Доступ к одному из самых популярных сайтов с допингами из Белоруссии (он фигурирует во многих уголовных делах) закрыт по требованию Роскомнадзора. Корреспондент RT вошёл на него через VPN, под видом потенциального покупателя вступил в беседу с администратором магазина. Приводим переписку:

— По почте спокойно пройдёт?

— Все заказывают и получают свои «вкусняшки», как говорят качки.

— Мне не хочется стать, как этот парень (ссылка на новость об очередном уголовном деле в отношении бодибилдера. — RT)...

— Тут вcе рискуют. А кто не хочет, качается «в натурашку»! Мы ни кого не принуждаем! Все люди взрослые, решают сами!

— Хорошо, а у вас есть что-то эффективное, но без запрещёнки в России? Без тестостерона и т.п. в составе?

— У нас все запрещённое. Кроме виагры.

Торговля стероидами, как и наркотиками, по большей части ушла в онлайн. А доставка стала бесконтактной — обычной почтой. При этом отправка из самой России сейчас, скорее, экзотика. Почти все сайты предлагают доставку из Белоруссии. А это уже означает, что нажатие кнопки оформления заказа, перевод денег продавцу при желании можно квалифицировать как организацию незаконного перемещения сильнодействующего вещества через границу РФ: это уже контрабанда, ст. 226.1. УК РФ, до 7 лет лишения свободы. Отсутствие таможенной границы между нашими странами значения не имеет — достаточно наличия государственной. В УК РФ так и указано: «через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».

«Для личного употребления путем приёма внутрь»

В подобную ловушку ежегодно попадают десятки бодибилдеров по всей стране. База судебных и нормативных актов sudact.ru по запросу «тестостерон, Беларусь» за последние 12 месяцев выдала более 20 приговоров.

Выдержка из типичного приговора: «В начале марта 2018 года у (Ф.И.О.), являющегося гражданином Российской Федерации, занимающегося оздоровительной физкультурой, заключающейся в выполнении физических упражнений с отягощениями на не профессиональном уровне, не имеющего медицинских показаний к приему лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, в целях увеличения мышечной массы и поддержания общих функций организма в тонусе, и не обладающего лицензией, выдаваемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию сильнодействующих веществ, возник преступный умысел на совершение тяжкого преступления — контрабанды, то есть незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь — членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таблеток, жидкости, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, для личного употребления путём приёма внутрь».

В большинстве случаев, если подсудимый признавал вину и раскаивался, в качестве наказания он получал условный срок. Но были и реальные сроки. В прошлом году 29-летнего волгоградца Александра Даренского приговорили к трём годам колонии общего режима (после апелляции Даренского освободили из тюрьмы, сейчас приговор обжалуется в кассационной инстанции).

«Последние годы дела по ст. 234 постепенно уступили место делам по ст. 226.1, — делится наблюдениями врач Михаил Лагутин. — В рамках антидопинговой профилактики я периодически выступаю перед начинающими спортсменами. И помимо медицинских проблем описываю чисто юридические — в частности, риски при покупке разных препаратов. Но такое просвещение — капля в море. Большинство качков-любителей о том, что могут быть привлечены за контрабанду, вообще не догадываются».

Откуда о посылке узнали полицейские

Фёдор Богатырёв, адвокат Дмитрия Урлаева, подозревает, что информацию о заказе Дмитрия полицейские получили непосредственно от продавцов препаратов.

«Возможно, коррумпированные сотрудники органов сами же эти сайты и держат», — предположил Богатырёв в разговоре с RT.

Аналогичные подозрения высказала и адвокат Ольга Завгороднева, защищающая волгоградца Александра Доренского.

Богатырёв написал заявление в Управление собственной безопасности МВД.

«Следствие шло уже несколько месяцев, а тот самый сайт продолжал работать, — подчёркивает Богатырёв. — УСБ отвечает, что криминала не видит. И только после заявления в УСБ, в котором я прошу провести проверку, этот интернет-магазин вдруг закрывается. Причём не Роскомнадзор закрывает доступ к сайту, а сайт просто исчезает. Обычно на специализированных форумах качков в таких случаях пишут о переносе магазина на другой ресурс с похожим названием, о «зеркальном» сайте. А тут на форуме сообщают, что этот магазин, существовавший около семи лет, закрыт навсегда. Ситуация беспрецедентная».

По словам Богатырёва, на очной ставке с Дмитрием оперативники сообщили: информацию о бандероли с запрещёнными веществами им передали из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Московской области. RT направил в ведомство официальный запрос с просьбой пояснить, откуда именно поступила информация: от белорусских/российских пограничных или таможенных органов или из оперативных источников? Ответа нам не дали — переадресовали к тем же оперативникам.

В материалах всех просмотренных корреспондентом RT дел, связанных со стероидами из Белоруссии, фигурирует один из международных сортировочных центров «Почты России», который находится на Казанском вокзале в Москве. Как рассказал RT бывший сотрудник «Почты России», несмотря на единое таможенное пространство, Федеральная таможенная служба посылки из Белоруссии смотрит — просто потому что в сортировочном центре, куда приходит корреспонденция со всего мира, одна лента и один пункт технического контроля, на котором сидит сотрудник ФТС.

В Федеральной таможенной службе на запрос RT заявили, что посылки из Белоруссии ведомство не досматривает.

Мы также направили запрос в «Почту России» с просьбой уточнить, подвергалась ли посылка Дмитрия Урлаева каким-либо видам контроля, передавалась ли какая-либо информация в правоохранительные органы. Официальный письменный ответ нам не дали. Устно и неофициально в «Почте России» нам сказали, что у службы безопасности по идентификатору посылки для Урлаева никакой информации нет.

Без умысла

Экспертиза показала, что в полученной Дмитрием бандероли оказались препараты, содержащие тестостерон. Однако, изначально обвинения по ст. 226.1 (контрабанда) Урлаеву не предъявляли. «Мой доверитель не отрицает, что делал заказ, но он не знал, что в состав инъекций и таблеток входят указанные вещества — это не следовало ни из названия, ни из описания. А раз не знал, то нет и преступного умысла, без которого предъявить обвинение по этой статье невозможно», — объясняет адвокат Фёдор Богатырёв.

Дмитрию Урлаеву предъявили обвинение по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«Ситуация понятная, — считает Богатырёв. — У оперов наркоконтроля есть план. Качка поймать проще, чем дилера наркотиков. Приехали. Задержали. Но не повезло — преступного умысла не оказалось. Обычно в таких случаях дело вообще не заводят. Вот только они ему при задержании ногу сломали. И испугались, что теперь их самих за это привлекут. Потому и завели дело по ст. 318 — как оправдание уже своего насилия. И целый год «расследовали». А потом вдруг подумали: «А с чего собственно, мы к качку подошли, задерживать его стали?». Вот они и завели дело по ст. 226.1 — спустя год после получения посылки».

Во всех изученных нами постановлениях суда по делам бодибилдеров-контрабандистов продавцы из Белоруссии фигурируют как «неустановленные лица». Найти их можно было бы через тех, кто отправлял посылки, — эти люди живут в Белоруссии и их данные, вероятнее всего, есть у белорусской почты.

«Следователь обязан искать продавцов, — комментирует адвокат Богатырёв. — Но, например, в рамках нашего дела не устанавливали даже адрес почтового отделения, с которого была отправлена посылка».