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Качество лжи украинского МИДа, как Парубий в Одессе “боролся за Украину”

05 мая 2020, 16:10  •  16 • Украина

Украина давно стала на путь возрождения нацизма. И как ни странно при Зеленском, еврее по национальности, эта ситуация лишь набирает обороты. Он стал достойным продолжателем дела Порошенко.
На своем канале Дмитрий Василец показал всю низость нынешней украинской власти и до какой низости можно дойти из-за животного страха перед украинскими неонацистами. Вот что он пишет на своем канале:
После заявления Зеленского о том, что 2 мая в Одессе это трагедия и “давайте жить дружно”, министерство иностранных дел Украины под вечер опубликовало свое заявление.
В нем по “заветам Порошенка” нам рассказали что массовое убийство организовала Россия, что антимайдановцы сами себя подожгли, и что всех причастных к убийствам словили и судят.

Подобный бред невозможно слушать без прeзрения к чиновникам, которые эту ложь в очередной раз пытаются скормить нам с Вами, по этому решил напомнить чертям, что ваша ложь не пролезет.

Понятное дело при Зеленском и “крыше” с Запада вас не тронут, но времена как показала практика быстро меняются…

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