Качество лжи украинского МИДа, как Парубий в Одессе “боролся за Украину”

Украина давно стала на путь возрождения нацизма. И как ни странно при Зеленском, еврее по национальности, эта ситуация лишь набирает обороты. Он стал достойным продолжателем дела Порошенко.На своем канале Дмитрий Василец показал всю низость нынешней украинской власти и до какой низости можно дойти из-за животного страха перед украинскими неонацистами. Вот что он пишет на своем канале: