«Качественный импульс»: к каким результатам привела модернизация российской армии за последние годы

Боевой потенциал Вооружённых сил РФ за последние годы увеличился более чем в два раза. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на парламентском часе в Совете Федерации. По его словам, значительно возросшая мощь отечественной армии позволила обеспечить стратегический паритет с НАТО. С 2012 года доля современной техники в ВС РФ возросла с 16 до 68,2%. Войска начали получать оружие нового поколения, включая гиперзвуковые и лазерные комплексы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на парламентском часе в Совете Федерации заявил о более чем двукратном росте боевого потенциала отечественных Вооружённых сил за последние годы. Как подчеркнул глава ведомства, успехи в военном строительстве позволили стране «сохранить стратегический паритет с НАТО».

«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает... В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные верховным главнокомандующим в посланиях Федеральному собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания», — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, на опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«В декабре прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», — рассказал Шойгу.

Боевая закалка

Согласно данным, которые привёл в речи перед сенаторами Шойгу, с 2012 по 2019 год доля современной и модернизированной техники в войсках выросла с 16 до 68,2%. В 2020 году этот показатель должен составить 70%.

Исправность вооружений в 2012 году составляла 47%, сейчас — 94%. В настоящее время проблемы на этом направлении достаточно остро стоят только в ВКС, в частности, в учебной авиации, о чём говорил Шойгу в своём декабрьском докладе. Однако в 2020 году доля исправных летательных аппаратов в РФ должна увеличиться до 80% «за счёт заключения госконтрактов по стоимости лётного часа и перехода к перспективной системе инженерно-авиационного обеспечения войскового ремонта».

На парламентском часе министр обороны отчитался о завершении масштабной работы по перевооружению всех ракетных бригад ВС на оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Также Шойгу заявил, что с 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тыс. современных образцов вооружений и техники. В Воздушно-космические силы и авиацию ВМФ было поставлено более 1,4 тыс. самолётов и вертолётов. Андреевский флаг был поднят над более чем 190 кораблями, катерами и судами обеспечения.

Положительную роль в модернизации армии, как полагает Шойгу, сыграли кадровые перемены. За минувшие семь лет количество контрактников увеличилось более чем в два раза, превысив 405 тыс. человек, а число призывников сократилось до 225 тыс. человек.

Военнослужащими контрактной службы полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники.

Как отметил Шойгу, «качественным импульсом» развития российской армии послужила сирийская операция. Боевой опыт получили 90% лётного состава, 56% специалистов ПВО, 61% моряков и офицеров ВМФ, 98% сотрудников военной полиции. Также участие в кампании в САР приняли представители командного состава, включая руководителей военных округов, армий, дивизий, бригад и полков.

Военнослужащие РФ производят погрузку ракетного вооружения

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В беседе с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин подчеркнул, что Минобороны уделяет большое внимание вопросам повышения профессионализма солдат и офицеров. По его словам, сирийская операция, с одной стороны, стала экзаменом для российских военнослужащих, с другой — продемонстрировала их высокую боеспособность, умение выполнять плановые задачи и адекватно действовать в критических ситуациях.

«Необходимую боевую закалку в Сирии получили, прежде всего, отечественные Силы специальных операций, операторы комплексов ПВО и, конечно же, лётчики. На примере Сирии ярко проявились такие качества российской армии, как мобильность и эффективность на удалённом театре военных действий», — сказал Литовкин.

Также эксперт напомнил, что в сирийской операции были использованы новейшие образцы вооружений. Их боевое применение позволило выявить недочёты и запустить работу по их устранению. По информации Минобороны, в борьбе с терроризмом в САР были апробированы 359 единиц современной военной техники.

«В плановом порядке»

В докладе министра обороны по итогам прошлого года сообщалось, что в 2020-м Вооружённые силы РФ ожидает достаточно масштабная поставка вооружений.

Так, ядерная триада РФ должна получить 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и гиперзвуковыми комплексами «Авангард», шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег», вооружённый баллистическими ракетами «Булава».

В ВДВ, Сухопутные войска и береговые подразделения ВМФ будут поставлены 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3».

Воздушно-космическим силам и Военно-морскому флоту промышленность передаст 106 новых и модернизированных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта ЗРК С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь».

Кроме того, в текущем году в состав ВМФ войдут 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 судов обеспечения, один береговой ракетный комплекс «Бал».

Российские танки на учениях

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В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что в последние годы наибольших успехов промышленность и Минобороны добились в оснащении армии ЗРК, крылатыми ракетами и боевой авиацией. В ближайшей перспективе, как прогнозирует эксперт, ВС РФ ожидает масштабное поступление ударных и разведывательных беспилотников.

«В целом перевооружение армии и флота России проходит в плановом порядке. Все основные задачи выполняются. Я думаю, что в 2020 году ситуация не поменяется. Да, военный бюджет России последние годы не растёт (составляет порядка $46 млрд. — RT), но Минобороны и промышленность успешно укладываются в те финансовые параметры, которые задаёт государство», — пояснил Коротченко.

Дмитрий Литовкин назвал Россию мировым лидером по доли прироста современных и модернизированных вооружений. По его мнению, средства, которые вкладываются в модернизацию промышленности, разработку новых вооружений и человеческие ресурсы ВС, позволяют возлагать на армию РФ масштабные боевые задачи, в том числе на удалённом театре военных действий.

«Достижения за последние годы очень большие, хотя, естественно, не всё гладко. Например, из-за ведущихся работ по замене морских двигателей с некоторыми трудностями сталкивается реализация кораблестроительных программ. Также для нужд ВМФ имеет смысл уже сегодня приступить к закладке новых крупнотоннажных судов. Но в определённой степени эти проблемы сглаживаются серьёзным ростом ударных возможностей нашего флота за счёт вооружения «Калибрами», которые в будущем дополнят гиперзвуковые «Цирконы», — подытожил Литовкин.