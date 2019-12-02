«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин в формате телемоста приняли участие в церемонии, знаменующей начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Оба лидера отметили, что этот проект выводит отношения двух стран на новый уровень. Контракт рассчитан на 30 лет. В Госдуме полагают, что успешная реализация договора открывает широкие перспективы для работы и на других азиатских рынках. А по оценке экспертов, газопровод создаст дополнительные точки роста для экономики всего Дальнего Востока.

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд», — сказал Путин.

30-летний контракт по поставкам голубого топлива в Китай был подписан в 2014 году. По словам президента России, это крупнейший подобный договор в истории газовой отрасли РФ.

«За 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше 1 трлн кубометров газа», — подчеркнул Путин.

По словам Си Цзиньпина, открытие «Силы Сибири» переводит на новый этап взаимодействие между Россией и Китаем. Он считает, что в основе дальнейшей эксплуатации этого газопровода будут соображения безопасности, надёжности и экологичности.

«Мы с президентом Путиным объявили о развитии китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И сошлись во мнении, что развитие китайско-российских отношений есть и будет приоритетным направлением внешней политики каждой из наших стран», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Объём проделанных работ говорит о высоком качестве отношений между Россией и Китаем, убеждён первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешёвый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — сказал он RT.

По мнению депутата, открытие газопровода открывает широкие возможности для России на азиатском рынке.

«Сейчас, с открытием «Силы Сибири», мы открываем для себя и огромный азиатский рынок, на котором у нас большие перспективы. Думаю, что это только начало», — подчеркнул Ананских.

«Дальше объёмы будут нарастать»

«Сила Сибири» — это совместный проект «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Его строительство началось в 2014 году. Заполнение газом началось в конце августа этого года.

Газопровод берёт начало от Ковыктинского месторождения, затем проходит через Чаяндинское, после чего доходит до Амурского газоперерабатывающего завода и переходит через китайскую границу.

Таким образом, общая его протяжённость только по территории России составляет около 3 тыс. км. Ежегодная проектная мощность составляет 38 млрд кубометров газа. Однако первые полгода прокачка будет проходить в пусконаладочном режиме, а на полную мощность «Сила Сибири» должна будет выйти в 2025 году.

«Это первое восточное направление, которое позволяет передавать такие существенные объёмы. В конечном итоге проект должен выйти к 2025 году на свои максимальные объёмы. Пока пошли только первые кубометры газа, дальше объёмы будут нарастать», — отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Строительство шло в тяжёлых климатических условиях — по его маршруту расположены участки с вечной мерзлотой, заболоченные и сейсмоактивные. А абсолютный температурный минимум, к примеру на участке, проходящем через Якутию, составляет до -62 °С.

«В тяжёлых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи. Осваивается уникальное по размеру своих запасов Чаяндинское месторождение, — сказал Путин. — Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников «Газпрома», Китайской национальной нефтегазовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу, которая выполнена с опережением срока».

«Может дать эффект для развития производств»

Стоит отметить, что «Сила Сибири» подразумевает также развитие российских дальневосточных регионов. В «Газпроме» отмечали, что он создаёт возможности для ускорения газификации и развития производств, связанных с этой отраслью.

Развитие смежных сфер прогнозирует и ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

«Вокруг газопровода могут возникать сопутствующие производства по сжижению и переработке газа, по газохимии, по месторождениям. В целом это такой проект, который при комплексном подходе может дать эффект для развития массы сопряжённых с ним производств», — рассказал он RT.

Другим источником роста экономики Дальнего Востока Никита Масленников видит китайские инвестиции, для которых «Сила Сибири» может служить сигналом о долгосрочности отношений между Москвой и Пекином.

«Запуск газопровода может стать прорывом с точки зрения интересов китайского бизнеса и китайских компаний к этим самым регионам. Тем самым мы ещё раз даём сигнал своим партнёрам из Тихоокеанского региона, что мы всерьёз настроены заходить в этот перспективный центр экономической силы на многие десятилетия вперёд», — подчеркнул аналитик.