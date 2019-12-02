Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сделали курдов своими пешками в системе обеспечения террористов - эксперт
Бежал из России, чтобы стать шпионом? Бывшего депутата Госдумы с немецким гражда...
"Не было видно рулёжной дорожки": Пилоты Путина признались, чего никог...
Путин — военным: Все знают, если что-то будет не сделано, через полгодика придет...
Главная / В России

«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

02 декабря 2019, 18:39  •  95 • В России
Владимир Путин и Си Цзиньпин в формате телемоста приняли участие в церемонии, знаменующей начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Оба лидера отметили, что этот проект выводит отношения двух стран на новый уровень. Контракт рассчитан на 30 лет. В Госдуме полагают, что успешная реализация договора открывает широкие перспективы для работы и на других азиатских рынках. А по оценке экспертов, газопровод создаст дополнительные точки роста для экономики всего Дальнего Востока.
 
© Maxim Shemetov/Reuters
 

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд», — сказал Путин.

30-летний контракт по поставкам голубого топлива в Китай был подписан в 2014 году. По словам президента России, это крупнейший подобный договор в истории газовой отрасли РФ.

«За 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше 1 трлн кубометров газа», — подчеркнул Путин.

По словам Си Цзиньпина, открытие «Силы Сибири» переводит на новый этап взаимодействие между Россией и Китаем. Он считает, что в основе дальнейшей эксплуатации этого газопровода будут соображения безопасности, надёжности и экологичности.

«Мы с президентом Путиным объявили о развитии китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И сошлись во мнении, что развитие китайско-российских отношений есть и будет приоритетным направлением внешней политики каждой из наших стран», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Объём проделанных работ говорит о высоком качестве отношений между Россией и Китаем, убеждён первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешёвый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — сказал он RT.

По мнению депутата, открытие газопровода открывает широкие возможности для России на азиатском рынке.

«Сейчас, с открытием «Силы Сибири», мы открываем для себя и огромный азиатский рынок, на котором у нас большие перспективы. Думаю, что это только начало», — подчеркнул Ананских.

«Дальше объёмы будут нарастать»

«Сила Сибири» — это совместный проект «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Его строительство началось в 2014 году. Заполнение газом началось в конце августа этого года.

Газопровод берёт начало от Ковыктинского месторождения, затем проходит через Чаяндинское, после чего доходит до Амурского газоперерабатывающего завода и переходит через китайскую границу.

Таким образом, общая его протяжённость только по территории России составляет около 3 тыс. км. Ежегодная проектная мощность составляет 38 млрд кубометров газа. Однако первые полгода прокачка будет проходить в пусконаладочном режиме, а на полную мощность «Сила Сибири» должна будет выйти в 2025 году.

«Это первое восточное направление, которое позволяет передавать такие существенные объёмы. В конечном итоге проект должен выйти к 2025 году на свои максимальные объёмы. Пока пошли только первые кубометры газа, дальше объёмы будут нарастать», — отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Строительство шло в тяжёлых климатических условиях — по его маршруту расположены участки с вечной мерзлотой, заболоченные и сейсмоактивные. А абсолютный температурный минимум, к примеру на участке, проходящем через Якутию, составляет до -62 °С.

«В тяжёлых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи. Осваивается уникальное по размеру своих запасов Чаяндинское месторождение, — сказал Путин. — Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников «Газпрома», Китайской национальной нефтегазовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу, которая выполнена с опережением срока».

«Может дать эффект для развития производств»

Стоит отметить, что «Сила Сибири» подразумевает также развитие российских дальневосточных регионов. В «Газпроме» отмечали, что он создаёт возможности для ускорения газификации и развития производств, связанных с этой отраслью.

Развитие смежных сфер прогнозирует и ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

«Вокруг газопровода могут возникать сопутствующие производства по сжижению и переработке газа, по газохимии, по месторождениям. В целом это такой проект, который при комплексном подходе может дать эффект для развития массы сопряжённых с ним производств», — рассказал он RT.

Другим источником роста экономики Дальнего Востока Никита Масленников видит китайские инвестиции, для которых «Сила Сибири» может служить сигналом о долгосрочности отношений между Москвой и Пекином.

«Запуск газопровода может стать прорывом с точки зрения интересов китайского бизнеса и китайских компаний к этим самым регионам. Тем самым мы ещё раз даём сигнал своим партнёрам из Тихоокеанского региона, что мы всерьёз настроены заходить в этот перспективный центр экономической силы на многие десятилетия вперёд», — подчеркнул аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 17:09
Путин — военным: Все знают, если что-то будет не сделано, через полгодика придется ответить
02 декабря 2019, 17:09
Россию накрыли противоракетным «куполом»
01 декабря 2019, 16:39
Упал в реку из-за разрыва колеса: что известно о ДТП с автобусом в Забайкалье
02 декабря 2019, 18:39
«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
02 декабря 2019, 13:54
Путин и Си Цзиньпин открыли главный проект десятилетия
01 декабря 2019, 19:54
«Надеюсь на правоохранителей»: бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина пожаловалась полицейским на угрозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя" - СМИ Украины
28 ноября 2019, 10:54
Снова-здорово: Россия и Украина подпишут новый контракт по газу?
26 ноября 2019, 01:54
Зеленский попросил Кремль дать газа
26 ноября 2019, 06:54
"До встречи": Так и не найдя русскую подлодку, шведы вспомнили загадочные слова советского адмирала 38 лет назад
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.