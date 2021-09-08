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«Качественно новый уровень подготовки»: какие задачи решают войска ОДКБ на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии

08 сентября 2021, 07:15  •  36 • В мире
В Киргизии проходят учения «Рубеж-2021» войск Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ. На 9 сентября намечена активная фаза, в ходе которой планируется решить ключевые задачи, связанные с разгромом условного противника. Главная цель манёвров заключается в отработке отражения агрессии бандформирований. В учениях задействованы более тысячи человек, включая военнослужащих Киргизии, РФ, Казахстана и Таджикистана, а также 150 единиц техники. По мнению экспертов, «Рубеж-2021» имеет большое военно-политическое значение, особенно в контексте ситуации в Афганистане.
 
 

В Киргизии на высокогорном полигоне «Эдельвейс» проходят учения войск Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ (КСБР ЦАР) «Рубеж-2021». Об этом говорится в сообщении объединённого пресс-центра учения.

В четверг, 9 сентября, запланирована активная фаза манёвров, в ходе которой будут отработаны основные задачи. Руководство «Рубежом-2021» осуществляет первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизской Республики полковник Артур Темиров.

В общей сложности на полигоне задействовано более тысячи военнослужащих из Киргизии, России, Казахстана и Таджикистана и 150 единиц техники, включая танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», огнемётные комплексы, артиллерийские гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», вертолёты и самолёты оперативно-тактической авиации.

От России на учения были направлены около 300 военнослужащих и более 60 единиц техники. Как сообщила ранее пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), на полигоне «Эдельвейс» выполняют задачи военнослужащие горной мотострелковой бригады из Тувы.

Ключевая цель учений заключается в отработке способов ликвидации незаконных вооружённых формирований (НВФ), вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ. В ходе манёвров планируется повысить слаженность подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.

«Основными целями учений являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчинёнными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Охрану района проведения учений «Рубеж-2021» и его патрулирование обеспечивают сотрудники военной полиции России. Они организовали несение службы на высокогорном полигоне за несколько дней до старта манёвров.

Место проведения манёвров находится на отметке 2000 м над уровнем моря, вблизи озера Иссык-Куль. Инфраструктура и местность, где расположен полигон «Эдельвейс», позволяют выполнять различные по сложности задачи в условиях высокогорья.

В советский период площадка служила для горной подготовки военных, а сейчас используется войсками ОДКБ для отработки задач по отражению нападений боевиков на населённые пункты.

«Неблагоприятная обстановка»

 

Выступая на торжественной церемонии открытия, которая состоялась 7 сентября, замминистра обороны Киргизии Алмазбек Карасартов заявил, что «Рубеж-2021» имеет большое значение в контексте растущего конфликтного потенциала на Ближнем Востоке и других регионах мира.

«Благодаря подобным учениям личный состав вооружённых сил наших стран приобретает практический опыт ведения контртеррористических операций, при этом совершенствуя свою полевую выучку», — сказал Карасартов.

  • Построение участников учений «Рубеж-2021»
  • © RT / Алексей Заквасин

В свою очередь, на церемонии открытия начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ «сохраняет сложный характер», особенно из-за прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»*.

«Наиболее неблагоприятной остаётся обстановка в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан. Также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма», — подчеркнул Сидоров.

Учения направлены на отражение нападения НВФ. Согласно легенде «Рубежа-2021», боевики совершили вторжение на территорию страны — члена ОДКБ. В ответ были переброшены войска из состава Сил быстрого развёртывания, сформированы штабы и командные пункты, ресурсы для тылового и технического обеспечения.

После сбора разведывательной информации об условном противнике командование группировки ОДКБ утвердило координаты для нанесения артиллерийских и воздушных ударов и определило методы ведения боевых действий.

В ходе «Рубежа-2021» запланированы интенсивные разведывательные действия, в том числе с применением БПЛА, высадка тактического десанта, маневрирование силами группировки на местности и боевые стрельбы из наземных средств поражения.

По сценарию учения с воздуха наземную группировку КСБР ЦАР прикрывают двухместные многоцелевые тяжёлые истребители Су-30СМ ВВС Казахстана, а также авиакрыло находящейся вблизи Бишкека российской авиабазы «Кант» в составе штурмовиков Су-25СМ и модернизированных вертолётов Ми-8МТВ5-1.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, силы и средства российской авиабазы (дислоцированы с 2003 года) играют большую роль в обеспечении безопасности Киргизии. Структурно «Кант» входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО России, являясь одновременно авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания.

«На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав военной базы «Кант» входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащённое современными многофункциональными комплексами БПЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Последнее время большое внимание военнослужащие авиабазы уделяют отражению атак разведывательных и ударных БПЛА. Для обороны от дронов используются комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Силок-02» и 12,7-мм пулемёты «Утёс», установленные на вездеходах «Урал-43206».

«Вызовы и угрозы»

 

В своём выступлении Анатолий Сидоров сообщил, что в этом году КСБР ЦАР исполняется 20 лет. За это время войска провели десять совместных учений, шесть оперативных сборов с командованием. Начальник Объединённого штаба ОДКБ подчеркнул, что международное формирование перешло «на качественно новый уровень подготовки».

«Все эти годы шло их (Коллективных сил быстрого развёртывания. — RT) становление и поступательное развитие... Со всей уверенностью можно заявить, что КСБР ЦАР перешли на качественно новый уровень подготовки, готовы противостоять современным вызовам и угрозам», — сказал Сидоров.

  • Пуск из реактивной системы залпового огня БМ-21 на учениях «Рубеж-2021»
  • © RT / Алексей Заквасин
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Как отмечается в материалах ОДКБ, Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона предназначены для обеспечения военной безопасности государств — членов ОДКБ, «в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций».

Общая численность КСБР ЦАР — около 5 тыс. человек. В состав этого формирования входят военнослужащие России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Они оснащены высокомобильной военной техникой, а также сопрягаемыми системами вооружения и связи.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что «Рубеж-2021» наряду с другими учениями в Центральной Азии в рамках ОДКБ позволяют улучшать взаимодействие между военнослужащими России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

«Это важно как для поддержания текущих отношений, так и для отладки взаимодействия в организации совместных манёвров. Если говорить про «Эдельвейс», то этот полигон позволяет отрабатывать задачи в не слишком привычных для наших войск природно-климатических условиях», — пояснил Корнев.

Также эксперт рассматривает проходящий в Киргизстане «Рубеж-2021» как демонстрацию политического единства «на случай возможной угрозы или агрессии» с территории Афганистана.

«Сегодня, как никогда, необходимо быть готовыми к тому, что афганский конфликт может выйти за границы страны. Вполне логично проводить сейчас учения на местности, где гипотетически придётся встречать врага», — рассуждает Корнев.

В комментарии RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин напомнил, что Киргизия хоть и не имеет общей границы с Афганистаном, но находится в географической близости к «зоне риска».

«Совместные действия вооружённых сил членов ОДКБ имеют существенное военное и политическое значение, причём не только для региона Центральной Азии, по причине форсированного вывода американских войск и захвата власти «Талибаном», — подчеркнул Кошкин.

Как полагает эксперт, все страны — члены ОДКБ обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в Афганистане — может ли произойти «открытое нападение» или инфильтрация боевиков по горным тропам. Все эти угрозы, по словам Кошкина, прописаны в сценарии «Рубежа-2021».

«На мой взгляд, учения, которые сейчас проходят в горах Киргизии, учитывают характер угроз, связанных с попытками просачивания либо наступления боевиков. Войска ОДКБ отрабатывают методы, которые позволяют создать надёжный заслон террористам, в том числе в труднодоступной местности», — подытожил Кошкин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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