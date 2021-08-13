Кабул становится для американцев вторым Сайгоном. Бегут, как из Вьетнама

США вводят в Афганистан по новой 3 тысячи военных, чтобы обеспечить безопасность эвакуации, которая всё больше начинает походить на паническое бегство.

Триумфальное шествие талибской власти по Афганистану

Помните в советских учебниках истории параграф, который назывался "Триумфальное шествие Советской власти"? Действительно, был такой краткий период в отечественной истории. Сейчас мы можем фактически наблюдать за "триумфальным шествием" к власти в Афганистане запрещённого в России и признанного террористическим движения "Талибан". К ногам талибов падают город за городом, под их контроль переходят провинция за провинцией. Зачастую вместе с полицией и правительственными войсками. Поскольку для последних это единственный шанс остаться в живых в условиях, когда талибы взяли под свой контроль границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

Впрочем, оставим эти внутриафганские разборки. Для всякого мало-мальски думающего человека все эти годы было очевидно, что власть в Афганистане держалась только на американских штыках, да и то преимущественно в городах страны. В горных или сельских районах они не контролировали практически ничего, особенно в тёмное время суток. Руководство нашей страны уже не раз заявляло, что повторения 1979 года не будет и наши войска в Афганистан вводиться не будут. Но вот что касается попыток талибов выйти за пределы своей страны, здесь их могут поджидать неприятные сюрпризы.

Гораздо интереснее, что вся эта ситуация с выводом американского военного контингента из Афганистана и триумфом талибов показала всю несостоятельность американской политики на Востоке. И дело здесь не только в том, что после ухода американцев лояльные им режимы падают, как карточные домики. Нынешняя ситуация показала гигантскую деградацию США в том, что касается даже не отдалённых, а ближайших последствий их действий. Американские аналитики сейчас на ходу меняют свои прогнозы, вынужденные ухудшать их в ежедневном, а то и чуть ли не в ежечасном прогнозе.

Шеф, всё пропало!

Вспомним, ещё несколько дней назад администрация Байдена с опаской допускала возможность падения Кабула по истечении срока от трёх месяцев до полугода после ухода американцев из страны. Потом прогнозы ухудшились, и три месяца стали основной датой взятия Кабула под контроль талибами. А буквально накануне ЦРУ обнародовало свой прогноз, согласно которому талибам для взятия Кабула потребуется не больше месяца.

И без того похожая на бегство эвакуация американцев и работавших на них специалистов из числа местного населения потребовала коррекции по срокам в сторону ужесточения и стала окончательно похожа на паническое бегство. В этих условиях американцам уже не до местных переводчиков и "переводчиков". Им сейчас лишь бы спасти своих.

И не случайно, что позавчера ещё относительно спокойный Госдепартамент США вчера вдруг призвал всех американцев немедленно покинуть Афганистан. Не какие-то районы, которые являются или могут стать опасными в ближайшее время, а всю страну, в которой, как тем самым признали в Госдепе, отныне нет безопасных зон. И более того, Госдепартамент объявил о готовности перебазировать американское посольство в этой стране поближе к аэропорту Кабула. А, как сообщает "The New York Times", официальный Вашингтон ведёт переговоры с "Талибаном"*, чтобы добиться гарантий сохранения посольства США после захвата Кабула. Заметьте, не в случае, не если, а после.

Талибы гарантий пока не дают. Они вообще показывают себя очень упрямыми и неуступчивыми парнями. Но американцев они ещё могут принять во внимание, в отличие от нынешних официальных афганских властей. Талибы уже заявили, что не согласятся на предложение Кабула разделить властные полномочия в обмен на прекращение боевых действий. Поскольку в их глазах сотрудничающие с оккупантами власти и её представители – изменники. К тому же какие могут быть гарантии, что полевые командиры станут выполнять ограничивающие их указания политического руководства этого радикального движения.

Последний жест отчаяния американцев – отправка в Кабул дополнительно к уже имеющимся там 650 американских военных ещё 3 тысяч морпехов и рейнджеров, чтобы обеспечить эвакуацию дипломатов и гражданских американцев. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят "с одной, и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия" США в Афганистане.

Что с того?

При этом никто никаких сроков освобождения Афганистана от американцев не менял. Всё должно закончиться в нынешнем месяце. Для американской военно-транспортной авиации это означает двойную дополнительную нагрузку. Сначала привезти этот контингент, а потом вывезти его вместе с гражданскими.

В таких условиях американцам уже не только не до местных помогавших им афганцев, но и не до ближайших союзников. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, с трудом скрывая раздражение за маской внешней выдержанности английского джентльмена, что поведение США "создаёт много проблем. И для международного сообщества то, что мы сейчас видим, создаёт большие трудности". Ведь теперь и Великобритания вынуждена направить в Афганистан около 600 своих военных для организации скорейшего вывоза своих граждан из этой страны.

Талибы – это не северовьетнамская армия, их даже отдалённо нельзя сравнивать с точки зрения их возможностей, – заявил президент США Джо Байден и постарался успокоить американцев и их союзников. – Ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединённых Штатов в Афганистане, это даже сравнивать нельзя.

Осталось понять одно – знают ли об этом сами талибы и согласны ли они с этим. Но для союзников США, которые возлагают на них надежды, урок, преподанный США в Афганистане, очень показателен и поучителен. Имеющий глаза и уши да видит и слышит. Вас даже продавать не будут в случае, когда жареный петух Вашингтон в темечко клюнет. Вас просто кинут, выбросят, как известное использованное изделие.

*Террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.