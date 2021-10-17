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Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
17 октября 2021, 01:25 • 27 • Политика
Кабо-Верде выдало США венесуэльского дипломата. "Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды", - говорится в сообщении.
Власти Кабо-Верде передали США дипломата Венесуэлы, захваченного в 2019 году по запросу американцев. Подробности скандального дела сообщает местная радиостанция Caracol.
Речь идёт о спецпосланнике Каракаса в Африканском союзе Алексе Саабе. Он был задержан по требованию США в 2019 году, когда его самолёт, летевший в Иран, приземлился на дозаправку в Кабо-Верде. Американцы обвиняют дипломата в организации "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Защита Алекса Сааба указывала, что передача дипломата США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде даже нет договора об экстрадиции заключённых. Однако все эти доводы были проигнорированы.
- говорится в сообщении.
В МИД России назвали ситуацию с выдачей дипломата "вопиющей". Было отмечено, что США вышли на новый уровень, создав очень пагубный инцидент.
Напомним, что послом России в Кабо-Верде была отправлена экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Украина в своё время требовала её выдачи, но получила отказ.
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