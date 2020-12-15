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Кабмину Шмыгаля подыскали замену в лице Николая Азарова и сбежавших в Россию министров

15 декабря 2020, 14:50  •  269 • Украина
Новость о том, что экс-премьер Николай Азаров формирует альтернативное украинское правительство, удивила – казалось бы, время Азарова безвозвратно прошло, и на родине его возвращения не ждут. Тем не менее, в новости есть интрига – и её легко разглядеть, если припомнить историю. Советско-финская война, помнится, началась с доклада представителя СССР в Лиге наций, о том, что финское правительство утратило способность управления страной, и его готово сменить «народное правительство Куусинена».
Чем закончилась та история, всем известно – за неполных четыре месяца «финской кампании», страна советов приросла новыми территориями в Карелии – вернув себе 11 процентов, условно говоря, финской земли вместе с Выборгом. А начиналось с формирования «альтернативного правительства Финляндии» Куусинена в Москве и Петрозаводске. Точно так же, похоже, решено поступить и в «украинском вопросе» – в Москве и Донецке будет сформировано «альтернативное правительство Украины» во главе с Азаровым, компетентность которого не вызывает сомнений даже у самых оголтелых украинских националистов. А компетентность нынешней украинской власти в Москве при этом поставят под сомнение (и, согласитесь, тому найдётся немало предлогов).
А далее события могут развиваться, скажем, так – ополченцы Донбасса перейдут в наступление (при поддержке российских добровольцев). Предлог для военного ответа агрессии Киева уже появился – вчера «Укрзализница» продлила маршрут поезда «Киев – Покровск» (№135-136) до станции Авдеевка, тем самым в одностороннем порядке и без согласования с Донецком позволив подтянуться украинской армии практически к самой столице ДНР. В Донецке это едва ли расценят иначе, как акт прямой агрессии Украины. Итог – в Киев возвращается законное правительство Азарова, изгнанное в результате националистического путча. А там – как пойдёт, то ли 11 процентов территории вернётся, как в финскую кампанию, то ли пол-Украины.
Кстати сказать, железнодорожный маршрут продлили до Авдеевки совсем неспроста. «Наша версия» уже не раз писала о том, что к Донецку украинская армия стянула ударные отряды и бронетехнику. Осталось решить проблему доставки горючего и боеприпасов к линии разграничения – именно по причине её нерешённости откладывалось наступление на ДНР. И вот теперь эта проблема решена. Эшелоны пошли. Похоже, украинский волдырь вот-вот лопнет.

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