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Кабмин заявил о завершении разработки нацпроекта по развитию туризма

15 февраля 2021, 14:35  •  97 • Политика
Разработка национального проекта по развитию туризма уже завершается. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Правительство продолжает принимать меры, которые направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства. Все они в дальнейшем войдут в новый национальный проект, разработка которого сейчас завершается», — сказал он.
Он добавил, что правительство РФ утвердило программу займов для развития туризма по сниженным ставкам.
В середине ноября прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости запустить мероприятия нацпроекта по туризму к новому летнему сезону.
Ранее, 16 ноября, Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма. Он рассказал, что глава государства назвал развитие внутреннего туризма одним из самых важных вопросов.

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