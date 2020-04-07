Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Политика

Кабмин выделил управделами президента 1,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

07 апреля 2020, 21:35  •  44 • Политика
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому управлению делами президента выделяется более 1,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 7 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2020 году управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1 117 848 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию медицинской помощи прикрепленному контингенту», ― говорится в распоряжении.
Ранее 7 апреля Мишустин рассказал о подготовке нового пакета мер поддержки населения и бизнеса. По его словам, работа ведется в контакте с президентом России Владимиром Путиным. Премьер не уточнил, какие именно шаги планируются, но заявил, что они «охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей».
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфире у Соловьёва
07 апреля 2020, 11:35
"На 87% - американский вирус": Бывший член ООН по биооружию озвучил версию создания COVID-19
07 апреля 2020, 01:35
"Самолёты летели пустыми": Мишустин заявил о безответственных туристах
07 апреля 2020, 11:35
Британского премьера отправили в больницу, а в России поставлен антирекорд: Главное о коронавирусе за 6 апреля на этот час
07 апреля 2020, 01:35
А Трамп против: Bloomberg назвал причину разногласий между Россией и саудитами
07 апреля 2020, 17:35
Саудиты предлагают Москве свою математику. Чем аукнется ультиматум русским?
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
03 апреля 2020, 22:35
Россия согласилась на американские условия торговли нефтью
06 апреля 2020, 12:35
Пора подключать Шойгу? Предложен русский ответ на суд по МН17
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.