Кабмин выделил управделами президента 1,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому управлению делами президента выделяется более 1,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 7 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1 117 848 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию медицинской помощи прикрепленному контингенту», ― говорится в распоряжении.

Ранее 7 апреля Мишустин рассказал о подготовке нового пакета мер поддержки населения и бизнеса. По его словам, работа ведется в контакте с президентом России Владимиром Путиным. Премьер не уточнил, какие именно шаги планируются, но заявил, что они «охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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