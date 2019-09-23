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Кабмин утвердил перечень типовых госуслуг
23 сентября 2019, 10:39 • 85 • Политика
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления", - говорится в документе.
Согласно пояснительной записке, этот перечень будет использоваться для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем, которые обеспечивают ведение реестров государственных услуг.
По мнению специалистов, перечень позволит сопоставлять субъекты РФ и муниципальные образования по показателям предоставления типовых услуг, а также выявлять отклонения таких услуг в разных регионах.
На данный момент реестры государственных и муниципальных услуг по-разному квалифицируют внесенные в них услуги, что осложняет анализ их предоставления.
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