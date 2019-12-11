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Кабмин Украины выделил $168 тысяч семьям жертв пожара в Одессе

11 декабря 2019, 20:24  •  62 • Украина
Правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.
 
© dsns.gov.ua
 

«Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тыс. гривен ($8,4 тыс. — RT) каждой из семей, чьи родственники погибли во время пожара в одесском колледже, и по 50 тыс. гривен ($2,1 тыс. — RT) травмированным во время пожара. Ещё 315 тыс. гривен ($13,3 тыс. — RT) будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Также на сайте кабмина приводятся слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что расследование трагедии является «наивысшим приоритетом» и находится на его личном контроле.

«Мы, как правительство, просто обязаны поддержать пострадавших и их семьи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что около $127 тыс. выделят из бюджета Одесской области на помощь семьям жертв пожара в Одессе.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

По последним данным, в результате возгорания погибли 12 человек.

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