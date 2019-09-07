Кабмин Украины уволил заместителя Авакова

Правительство Украины уволило заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна.

Об этом говорится на сайте украинского кабмина.

Вместе с этим со своих должностей были уволены и другие чиновники. Так, например, в отставку были отправлены несколько заместителей министра социальной политики.

Ранее кабинет министров Украины лишил должностей более 20 заместителей глав различных ведомств.