Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года

Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов страны.

Принятый документ направлен ​​на постепенное достижение соотношения госдолга к ВВП на уровне не более 43% к концу 2022 года.

Ожидается, что новая стратегия позволит увеличить уровень прозрачности и эффективности политики управления госдолгом.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила уменьшение долговой нагрузки на бюджет и выразила мнение, что новая стратегия продолжит положительную тенденцию в экономике.

«После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года», — цитирует агентство Маркарову.

По её словам, этот ключевой индикатор свидетельствует о способности страны погашать задолженность.

В мае еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан назвал главной задачей украинского лидера Владимира Зеленского выплату госдолгов в течение двух лет.