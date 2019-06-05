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Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года
05 июня 2019, 13:24 • 63 • Украина
Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.
Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов страны.
Принятый документ направлен на постепенное достижение соотношения госдолга к ВВП на уровне не более 43% к концу 2022 года.
Ожидается, что новая стратегия позволит увеличить уровень прозрачности и эффективности политики управления госдолгом.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила уменьшение долговой нагрузки на бюджет и выразила мнение, что новая стратегия продолжит положительную тенденцию в экономике.
«После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года», — цитирует агентство Маркарову.
По её словам, этот ключевой индикатор свидетельствует о способности страны погашать задолженность.
В мае еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан назвал главной задачей украинского лидера Владимира Зеленского выплату госдолгов в течение двух лет.
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