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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

17 ноября 2019, 01:39  •  98 • Украина
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
 
© Кирилл Каллиников РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.

Отмечается, что это произошло в связи с тем, что кабмин решил признать утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560, которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. 

В правительстве Украины утверждают, что отмена постановления «обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов».

Ранее в Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.

В сентябре в «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

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